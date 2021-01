International CommunisteS

États-Unis: Vers une nouvelle politique migratoire

Dans les décrets considérés comme urgents par la nouvelle administration américaine, il y a la politique migratoire. Des annonces intéressantes qui prennent le contrepied de l’idéologie xénophobe et raciste de Donald Trump.

Est-ce que les démocrates américains pensent que pour battre durablement l’extrême droite, il faut considérer les politiques migratoires comme un sujet important, rationnel et prioritaire ?

On ne pourra le dire que plus tard. Mais prenons le temps de voir les annonces et les décrets signés par Joe Biden. Ces annonces permettent un nouvel espoir pour les personnes migrantes et un nouveau dialogue avec le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador qui a fait des déclarations dans ce sens il y a quelques jours.

Gel de la construction du mur à la frontière mexicaine, projet de loi envoyé au congrès pour la régularisation par étapes de 11 millions de travailleurs sans-papiers qui vivent aux États-Unis (3 % de la population du pays), décret permettant aux « dreamers » de rester légalement aux États-Unis et envisager la citoyenneté américaine, voici quelques annonces qui marquent une volonté d’une nouvelle politique migratoire.0

« Les questions migratoires sont au cœur de notre époque et elles représentent un défi mondial »

Cette annonce au sujet des « dreamers », environ 700 000 personnes arrivées aux États-Unis avant l’âge de 16 ans que Trump a essayé d’expulser, est particulièrement symbolique de la volonté de Biden de rompre avec les délires de l’ancienne administration américaine. Seule la cour suprême avait bloqué les mesures d’expulsion demandées par Trump en juin 2020.

Le projet de loi permettra aussi de rétablir le statut de résident aux personnes accueillies temporairement pour raison humanitaire, ce qui concerne notamment une importante communauté haïtienne.

Évidemment ces décrets ne résoudront pas tous les problèmes des demandeurs d’asile bloqués au Mexique, il faudra bien faire en sorte que les tribunaux examinent leur dossier. Ces décrets ne règleront pas non plus les caravanes de migrants venant du Honduras ; mais ouvrir un nouveau dialogue avec le Mexique pour coopérer et éviter la mise en danger des migrants qui traversent les pays d’Amérique centrale pour chercher une nouvelle vie représente aussi un espoir.

Personne n’est dupe sur le côté « annonce » des décrets des premiers jours du nouveau président américain. Mais imaginons un président de la République française annoncer la régularisation des sans-papiers qui vivent sur notre territoire, imaginons un président de la République française annoncer une coopération avec les pays méditerranéens pour le sauvetage, l’accueil digne des réfugiés en péril sur les embarcations de fortune des « passeurs » mafieux. Cela représenterait une véritable avancée et là aussi un véritable espoir !

Beaucoup le disent, les questions migratoires sont au cœur de notre époque et elles représentent un défi mondial qui est manipulé, utilisé par l’extrême droite. Ni mur, ni pandémie, ni agitation de militants de « génération identitaire » n’arrêtent les mouvements de population mais ils les rendent dangereux et génèrent des drames humains effroyables. Ce sont bien ces drames qu’il faut arrêter et pas les migrations, et cela ne pourra se faire qu’en ouvrant des voies légales et sécurisées de migrations et de nouvelles politiques d’accueil dignes des réfugiés.

Cécile Dumas

responsable-adjointe du secteur International du PCF

chargée des enjeux migratoires