Europe : vers une liste de large rassemblement – Extraits du rapport sur l’Europe présenté par Véronique Mahé au dernier CN

Ce vote nous donne un autre mandat clair, dans la continuité des débats du Congrès de Marseille. À partir de ce vote, la direction du PCF a un mandat pour travailler une liste de large rassemblement, au nom des communistes, et engager les discussions avec les formations politiques de gauche et les personnalités associatives, syndicales ou élues qui se retrouvent dans ces propositions et cette démarche. Nous devons passer à une accélération de la mise en œuvre du choix des communistes, exprimé lors de notre congrès et par ce vote, pour construire une liste de 81 noms, de large rassemblement.

Nous avons sollicité l’ensemble des fédérations afin qu’elles nous fassent des proposions de candidatures du Parti ou d’ouverture, syndicalistes, associatives... d’ici le CN du 9 décembre. Donc cet appel à candidatures est encore en cours. Par ailleurs, nous dialoguons avec plusieurs personnalités syndicales conformément à notre volonté d’une liste incarnant la combativité et les luttes des salariés, d’entreprises et des fonctions publiques, du monde du travail dirons-nous. Après avoir partagé le contenu de nos résolutions, et un échange sur le fond, nous avons ouvert des discussions pour la constitution d’un accord avec la Fédération de la gauche républicaine et notamment GRS. Nous souhaitions pouvoir avancer sur cet accord pour décembre pour qu’ensemble nous appelions à poursuivre l’élargissement de la liste.

L’ensemble des communistes seront appelés à voter sur la liste complète. Nous proposons de pouvoir adopter cette liste en début d’année 2024, avec donc un votre des communistes en janvier ou février. Mais il est important que cela n’empêche pas que la campagne soit d’ores et déjà lancée. Sur la liste nous ferons un point d’étape et d’information au Conseil national de décembre.

Nous savons qu’à ces élections européennes plusieurs listes de gauche vont se présenter séparément car il y a des projets différents. La dernière période met encore plus en difficulté ceux qui militaient pour une liste commune dite « Nupes », qui est derrière nous et enterrée. Mais le débat sur nos différences à gauche, sur nos désaccords souligne que nous avons un espace politique à prendre lors de ces élections qui va bien au-delà du PCF. Nous proposons d’occuper cet espace politique en travaillant tout l’électorat de gauche pour reprendre la main en France et en Europe avec l’ambition de progresser dans les quartiers populaires, des grandes villes aux villages ruraux.

Dès 1979 et à toutes les élections européennes suivantes, notre parti a présenté une liste et fait entendre sa voix et ses propositions originales. Non par volonté de faire cavalier seul, mais parce que des désaccords fondamentaux nous séparent des autres composantes de la gauche à propos de la conduite à tenir face à l’Europe des marchés et de la finance. Trois assemblées gouvernent la France, l’Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. L’enjeu qui est devant nous pour 2024 pour le PCF c’est de revenir au Parlement européen, donc d’aller au-delà des 5 % et d’être dans les acteurs nationaux de gauche qui comptent. Nous nous situons en Europe, dans la continuité de notre engagement au sein du Parti de la gauche européenne. Il faut souligner l’apport historique, qui continu, du PCF dans les débats à gauche en Europe et notamment au sein du PGE.

Ces débats sont très compliqués, durs, et même très inquiétants, dans la dernière période de la situation de Die Linke à Syriza pour ne citer qu’eux. Il y a un enjeu européen à notre retour au Parlement, notamment dans le groupe « The Left ». Conformément aux discussions que nous avons eues lors de la conférence européenne, au congrès et dans les différents conseils nationaux, le rassemblement que nous proposons, c’est le rassemblement qui incarne et porte les luttes de France, à l’échelle européenne.

Sur les 80 candidats et candidates qui accompagneront Léon dans cette campagne importante, nous aurons des camarades du PCF, mais aussi des candidat·es d’ouverture : des syndicalistes, des personnalités d’ouverture, dirigeants importants d’autres forces politiques. Également des représentants des outre-mer, des hommes et des femmes élu·es, représentants les combats de territoires, des camarades identifiés à des combats, à des enjeux nationaux et européens : féministes, écologistes, représentant le monde et les luttes dans l’agriculture, l’énergie, l’enseignement, la mobilité, la santé, les douanes, les ports, des élus municipaux, départementaux, régionaux ou parlementaires, des personnalités de nos territoires... Avec un objectif, c’est qu’ils et elles s’engagent dans la campagne et l’animent avec l’ambition partout du meilleur résultat électoral.

L’appel à candidatures, l’appel aux fédérations, même s’il faut le dire tout le monde ne sera pas retenu, ont pour but de nous permettre de construire la meilleure liste possible, correspondant à nos objectifs politiques. Nous souhaitons que partout nous réfléchissions à l’enjeu du résultat électoral, aux meilleures candidatures. Avec l’exécutif national, nous travaillerons à la meilleure liste représentant nos zones de force, mais aussi des zones de reconquête que nous ciblons. Nous allons travailler à cette liste avec le secteur Élections et Pierre Lacaze, avec Léon Deffontaines, notre tête de liste, avec l’exécutif national, mais aussi avec les suivis régionaux en lien avec les fédérations.

Fabien Roussel souhaite s’engager pleinement dans cette campagne pour que nous puissions la réussir et Fabien sera d’ailleurs sur la liste, ce qui sera un atout fort de la notoriété acquise depuis l’élection présidentielle.

