Européennes 2024 : en France et en Europe, de grands travaux utiles !

Il y a urgence. En France et en Europe, la pauvreté et la précarité progressent et les conséquences du changement climatique s’accélèrent.

Pourtant, comme l’affirme le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) une transformation radicale peut préserver l’habitabilité de la Terre et être bénéfique à toutes et tous.

Pour répondre aux besoins et relever le défi climatique, l'heure est à lancer de grands travaux utiles dans tous les domaines. Ce sera bon pour le climat et pour l’emploi !

Transports, énergie, logement… quels grands travaux lancer concrètement ?

Pour transporter les marchandises, alors que des millions de camions s’entassent jour et nuit sur les routes européennes, développons le fret ferroviaire.

Pour sortir des énergies fossiles, pétrole, gaz et charbon, construisons en France les panneaux photovoltaïques, les éoliennes et les réacteurs nucléaires indispensables à un mix nucléaire – renouvelable.

Pour permettre à toutes et tous d’être bien logés et bien chauffés en consommant moins d’énergie, engageons massivement la rénovation thermique des logements, construisons de nouveaux logements de meilleure qualité et développons une filière française et européenne de pompes à chaleur.

L’exemple du Lyon – Turin

Ce qu’on appelle « Lyon - Turin » est en fait un projet de corridor fret méditerranéen pour développer une nouvelle route ferroviaire entre la France, l’Espagne et le Portugal aux autres pays d’Europe, de l’Italie à l’Europe centrale. Il permettra d’enlever au moins 1 million de poids lourds des routes !

Notre liste aux élections européennes s'engage à accélérer ce grand chantier d’avenir au service des intérêts économiques et écologiques de la France.

Léon Deffontaines sera en déplacement en Savoie ces 7 et 8 février pour porter cette ambition lors d'une réunion publique à Chambéry et d'une visite du chantier.