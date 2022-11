Fabien Roussel dans le Sud-Ouest – Urgences sociales, urgences climatiques au cœur du combat de classe

Durant deux jours, Fabien Roussel était dans le Sud-Ouest, dans le cadre de son tour de France à la rencontre de celles et ceux qui veulent vivre de leur travail.

Que ce soit avec les élus ruraux de la forêt des landes de Gascogne et les forestiers, les éleveurs de canards et les élus de Chalosse le lendemain, les salariés de l’AIA ou les habitants de Saige Formanoir, à l’image de la réunion publique du lundi soir à Bègles, qui aura réuni près de 300 personnes, Fabien Roussel est à l’écoute de toutes et tous, et répond sans détour aux questions, avance des propositions pour répondre aux attentes de celles et ceux qui subissent les conséquences des crises multiples que nous vivons.

S’il y avait des points communs à retenir entre toutes ces rencontres, ce sont les conséquences que vivent les citoyennes et citoyens des effets conjugués des crises d’une part, et d’autre part les solutions qu’ils avancent s’affrontent toutes au mur de l’argent, la recherche de profit à court terme et aux politiques libérales de baisse des moyens de l’État qui ne permettent pas de surmonter ses crises et leurs effets.

Énergie, transport, santé, culture, il y a besoin de créer massivement des milliers d’emplois et de changer de politique, avance Fabien Roussel lors de la soirée de lundi à Bègles. Les besoins sont immenses et les défis à relever urgents. Oui, il faut un grand service public du rail et de l’énergie, il faut redonner à l’hôpital, à l’école les moyens de répondre aux attentes.

Des emplois, il en faudrait aussi pour protéger et préserver la forêt, tant dans les moyens de prévention, de surveillance et d’intervention, que pour faire vivre cette forêt plantée et exploitée par l’homme pour servir les besoins de la société. Que ce soit la gemme, le bois, il y a une filière industrielle à rebâtir. De même dans le développement d’une agriculture paysanne, familiale, vertueuse, tant sur le plan de la préservation de la nature qu’envers l’humanité, les femmes et les hommes qui en vivent et l’enjeu du « bien manger, bien se nourrir ».

Deux jours donc menés tambour battant, à la rencontre des Françaises et Français où les questions d’emploi et de pouvoir d’achat, du travail, de la lutte contre les discriminations ont été au cœur des discussions et préoccupations des centaines de personnes rencontrées interrogeant qui l’ex-candidat à la présidentielle, le secrétaire national du PCF ou le député.

Sébastien Laborde

secrétaire départemental

membre du Comité exécutif national