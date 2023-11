Fabien Roussel en Corrèze

La fédération de la Corrèze a eu l’honneur d’accueillir notre secrétaire national le jeudi 9 novembre.

Trop souvent diluée dans la diagonale du vide et dans une grande région aussi étendue que l’Autriche, la Corrèze gardera le souvenir de cette gauche qui a trahi, face à celle qui se soucie réellement de ses préoccupations.

Dans un département rural, animé par une riche histoire politique, le PCF est venu faire entendre sa voix. Elle raisonne encore dans la tête des militants…

Cette visite, marquée par la simplicité et l’authenticité, nous a permis de faire découvrir à Fabien Roussel et à notre camarade Léon Deffontaines, le savoir-faire unique de l’entreprise Brive Tonneliers. Depuis 60 ans, les ouvriers de cette entreprise font rayonner la France dans le monde entier par un travail entièrement réalisé à la main, avec l’exigence de la qualité chevillée au corps. Ici, on forme aussi des jeunes, issus de tous milieux sociaux, qui apprennent avec fierté des techniques répétées par des générations.

Mais l’inflation rampante qui menace les PME se ressent aussi ici, avec une facture d’énergie qui a quadruplé en deux ans et des assurances qui ne cessent d’augmenter, faisant fléchir ce bijou de l’artisanat que nous avons le devoir de préserver.

Les cheminots brivistes nous ont ensuite accueillis autour d’un repas convivial. L’occasion d’échanger sur les difficultés que rencontre la ligne POLT et l’enclavement de la Corrèze qui pèsent grandement sur les usagers d’un territoire à dominante rurale. La question des mobilités reste centrale ici, où les travailleurs n’ont pas le choix que de prendre leur voiture pour aller travailler.

Nous soulignons l’accueil chaleureux et républicain du maire de Brive-la-Gaillarde, issu de la droite gaulliste, dont la qualité de l’échange a permis un débat de fond sur les difficultés que rencontrent les municipalités, qui plus est dans un territoire enclavé et rural.

Enfin, la journée s’est conclue par une réunion publique où quelque 150 Corréziens sont venus interroger Fabien et Léon sur les sujets qui les préoccupent : avenir de la gauche, précarité grandissante, aliénation des travailleurs, énergie, désertification médicale… Tant de sujets qui nous rappellent l’urgence de porter un programme résolument communiste et porteur d’espoir, celui d’une gauche ancrée dans les réalités souvent méprisées par le qualificatif « provinciales ».

Gageons que cette visite dans ce département emblématique de la vie politique française soit de bon augure pour l’avenir... Après tout, nous ne nous vexerons pas que le prochain Président ne soit pas corrézien, à condition qu’il porte haut et fort l’idée des « jours heureux ».

Nicolas Marlin

secrétaire départemental membre du CN