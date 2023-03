Fabien Roussel en Moselle

Le lundi 20 février, le secrétaire national du Parti communiste français Fabien Roussel est allé à la rencontre des Mosellans. En début d’après-midi, il s’est rendu à l’accueil de jour, à Metz, tenu par le Secours catholique de Moselle à l’occasion de son inauguration, en compagnie de Jacques Maréchal, secrétaire départemental. Lors du premier confinement, des militants communistes ont œuvré avec le Secours catholique pour la distribution de denrées alimentaires.

Au-delà de ce travail en commun, nous portons des valeurs communes de fraternité et de solidarité, a mentionné Rémy Junker, président du Secours catholique Moselle Meuse. Après une visite des lieux, la rencontre s’est poursuivie avec les professionnels et le président. La situation des personnes à la rue mais aussi des demandeurs d’asile a été abordée. À cette occasion, Remy Junker a expliqué à Fabien Roussel ses inquiétudes sur le projet de loi asile et immigration. Celui-ci a rappelé l’engagement des parlementaires communistes contre cette proposition de loi.

Fabien Roussel a participé ensuite à une réunion en mairie de Talange. Une rencontre avec Dominique Gros, maire honoraire de Metz et président de l’association « Au-delà des Frontières », pour évoquer les questions transfrontalières. L’association a pour mission d’œuvrer dans la voie d’une meilleure équité transfrontalière pour un territoire franco-luxembourgeois plus harmonieux.

En effet, de nombreux Français traversent chaque jour la frontière pour aller travailler au Luxembourg et cette situation n’est pas sans conséquence pour les communes frontalières qui accueillent toute la main-d’œuvre, voient croître leur population, sans pouvoir bénéficier des ressources fiscales de la part des frontaliers qui paient leurs impôts au Luxembourg, pas plus que de celles des entreprises puisqu’elles sont toutes domiciliées de l’autre côté de la frontière.

Aussi, ce qui est demandé depuis des années par de nombreux élus, c’est une adaptation de la convention entre la France et le Luxembourg avec la mise en place d’une compensation fiscale par l’État luxembourgeois aux collectivités locales frontalières concernées, de la même façon qu’entre la Suisse et la France, afin qu’elles puissent assurer comme il se doit leurs missions de service public et développer les infrastructures nécessaires aux besoins de leurs concitoyens.

La journée se prolongea par la réunion publique. Près de 300 personnes sont venues à Talange et ont pu évoquer les questions qui leur tenaient à cœur. La réforme des retraites figurait évidemment en bonne place dans les discussions. Sont notamment intervenues une retraitée forcée de continuer à travailler à cause du faible montant de sa pension, une autre critiquant la faiblesse du montant des pensions de réversion. Fabien Roussel a pu leur répondre en développant l’idée d’une retraite à 60 ans pour tous et d’une augmentation des pensions, financée notamment en faisant contribuer le capital.

La situation internationale a aussi été évoquée, et notamment l’inquiétude de la population face à la guerre en Ukraine et à la montée des tensions dans le monde. Le secrétaire national du PCF a rappelé la position des communistes sur ce sujet : être le parti de la paix entre les peuples, défendre des solutions politiques pour faire taire les armes.

Dans la continuité de sa campagne présidentielle, Fabien Roussel a voulu s’adresser aux électeurs de gauche, mais aussi aller chercher les abstentionnistes et l’électorat populaire éloigné de la gauche. Plusieurs participants à la rencontre ont ainsi précisé qu’ils n’avaient pas voté à gauche en 2022, mais qu’ils étaient intéressés par le discours tenu par Fabien Roussel. L’un d’entre eux a notamment expliqué que la souveraineté était une question essentielle à ses yeux, et que le PCF aurait dû à ce titre appeler à voter Marine Le Pen pour faire battre Macron. Cette intervention a été l’occasion pour Fabien Roussel de développer l’attachement des communistes à la souveraineté (énergétique notamment), mais aussi de tracer une ligne de démarcation très nette entre le libéral Macron et la libérale Le Pen : les deux sont des ennemis des travailleurs, mais le RN représente en plus un danger réel pour notre République et notre démocratie.

Après ces échanges fournis, les participants ont été invités à participer à la collecte de dons en solidarité avec les victimes du séisme en Turquie et en Syrie : plus de 1 000€ ont été reçus à cette occasion. Sept personnes ont également profité de l’occasion pour adhérer au PCF. Bienvenue à elles !

Jacques Maréchal

secrétaire départemental