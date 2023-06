Fabien Roussel et les Jours heureux à Montpellier

Les communistes de l’Hérault ont eu le plaisir d’accueillir Fabien Roussel, ce mardi 6 juin 2023, à l’occasion de la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Le déplacement du secrétaire national aura été rythmé par de nombreuses rencontres en soutien à l’intersyndicale et aux salariés en lutte.

Tout d’abord en étant présent à la manifestation montpelliéraine, sur le point fixe du PCF, aux côtés d’une quarantaine de militants et d’élus communistes de la ville et de la métropole. Chaleureusement accueilli par la banderole de tête de l’intersyndicale qu’il est allé saluer, la manifestation a été l’occasion de mesurer la popularité de Fabien et des propositions du Parti chez les salariés, les privés d’emploi, retraités et étudiants présents. Le maire de Montpellier, Michaël Delafosse (PS), est venu saluer Fabien sur le point fixe.

Fabien Roussel s’est ensuite rendu sur le piquet de grève des Renault sur le site du garage de Tournezy, où l’attendaient les salariés et les syndicalistes en lutte pour leurs salaires. Il s’agit d’une entreprise où les communistes de Montpellier et leurs élus ont souvent eu l’occasion d’aller au soutien des grévistes dans leurs revendications.

Autour d’un barbecue revendicatif, le secrétaire national a développé les propositions du PCF sur les salaires, fustigeant les situations sociales inacceptables de salariés payés seulement 100 € de plus que le Smic malgré 14 ans d’ancienneté, ainsi que des inégalités entre les femmes et les hommes.

Le secrétaire du syndicat a rappelé que parmi les 70 salariés du garage, certains avaient obtenu des augmentations, mais que tous restaient dans l’action pour que personne ne reste sur le carreau. Suite au rassemblement et ayant entendu l’appel de Fabien Roussel « à marcher sur ses deux pieds », il a fait le choix d’adhérer au Parti communiste français. D’autres adhésions devraient suivre dans les jours qui viennent. Une bonne nouvelle pour les communistes de l’Hérault qui travaillent à faire vivre les décisions de Congrès et à reconstruire l’organisation du Parti dans l’entreprise.

Avant de partir, Fabien s’est engagé, en tant que député, à interpeller les responsables du GGP-Grand garage du Pas-de-Calais, holding qui gère les concessions montpelliéraines, soulignant l’importance de mettre, comme le fait la CGT Renault Montpellier, le patronat devant ses responsabilités sur la question salariale et la situation sociale.

La journée s’est poursuivie avec la dédicace du livre de Fabien Les Jours heureux sont devant nous, dans une librairie du centre-ville, avant de rejoindre le Temple de Maguelone où il avait été invité à un débat par les protestants de Montpellier.

Dans un format qui sort de l’ordinaire, la journée s’est conclue par un dialogue sur la liberté en politique avec le pasteur Woody, et devant une assistance nombreuse de près de 400 participants. Ce temps d’échange aura permis de développer notamment la bataille pour faire respecter la démocratie parlementaire, ou encore l’engagement militant et humain au sein d’un parti pas comme les autres.

Les communistes héraultais remercient Fabien Roussel pour sa présence tout au long de cette journée d’action. Ils démontrent toute leur détermination à faire vivre et renforcer le PCF dans la logique de nos orientations prises lors du 39e Congrès, en particulier dans leur extraordinaire mobilisation à tous les moments de la journée pour qu’elle soit une réussite.

Nicolas Cossange

secrétaire départemental