Fabien Roussel à Strasbourg – Reconstruire la France

L’Université d’été 2023 à Strasbourg a connu un très joli succès. Intervenant samedi 26 août, Fabien Roussel a évoqué les trois défis qui sont devant nous, le climat, la question sociale, la paix. Puis il a appelé à « reconstruire la France, au sens propre comme au sens figuré ».

Au regard de l’actualité, je veux aussi m’arrêter un instant sur la remontée inquiétante des discours et des actes racistes et antisémites dans notre pays.

Comme en toute période de crise, nos compatriotes redeviennent des boucs-émissaires commodes. Des magasins sont maculés d’inscriptions odieuses dans des simulacres de « Nuit de cristal », des cimetières et des lieux de mémoire sont profanés, des sièges de notre parti sont tagués de slogans néonazis, et certains vont même jusqu’à s’en prendre au patronyme de personnalités juives.

Que les choses soient claires : il n’y aura jamais chez nous la moindre complaisance pour des propos racistes comme antisémites, d’où qu’ils viennent, quels que soient leurs auteurs ! Ils sont inacceptables, injustifiables, inexcusables.

Et je veux simplement, solennellement, affirmer au nom des communistes, au nom de toute l’histoire de notre parti, au nom de ce que la nation doit aux combattants étrangers de la Main-d’œuvre immigrée, la MOI, au temps de l’occupation hitlérienne - à commencer par le groupe de Missak Manouchian dont nous célébrerons prochainement l’entrée au Panthéon -, que jamais l’antisémitisme comme le racisme ne rencontrera chez nous la moindre complaisance, la moindre tolérance.

J’apporte toute la solidarité et tout notre soutien aux victimes de ces actes et de ces propos, qu’ils soient de confession juive ou musulmane. J’apporte tout mon soutien à Rachel Khan qui a fait l’objet d’un jeu de mot odieux. Que la justice fasse à chaque fois son travail.

C’est grâce aux députés communistes que la loi Gayssot permet aujourd’hui de poursuivre les auteurs de paroles antisémites ou négationnistes. Et il se trouve que des personnalités ont bel et bien été condamnées pour des propos racistes envers nos concitoyens musulmans, je pense notamment à l’odieux Zemmour ou encore au nouveau directeur du JDD.

Ces condamnations de la justice auraient dû les priver de toute audience, de tout débat, de toute invitation dans les médias, de toute complaisance. Or c’est quand même tout l’inverse qui se produit envers eux !

C’est cette violence-là, insidieuse, visible, ou l’on ne se parle plus, ou le dialogue et le débat n’existe plus, ou les insultes racistes et antisémites sont là pour faire du buzz sans s’inquiéter des dégâts qu’elles produisent, c’est tout cela qui ruine toute notre société, notre République et conduit à des drames, des crimes atroces.

Le PCF ne sombrera jamais dans l’ambiguïté. Il mènera ce combat pour une république laïque, universaliste, sociale et démocratique, avec toutes celles et tous ceux qui le voudront.

Alors oui, nous n’irons pas débattre avec quiconque se sera illustré en encourageant les préjugés anti-juifs, anti-musulmans, ou la détestation de l’égalité républicaine. D’où qu’ils viennent et quelle que soit la cause dont ils se revendiquent. Et je prends l’engagement devant vous de remettre vite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale la proposition de loi visant à pouvoir sanctionner d’une peine d’inéligibilité tous ceux et toutes celles qui se seront rendus coupables d’appels à la haine raciale.

Plus que jamais, en une rentrée porteuse de lourds dangers, les communistes entendent travailler au rassemblement du monde du travail et des forces vives de la France, sans distinction d’origine, de couleur de peau, de religion.

De cette rentrée à la campagne des élections européennes, qui se tiendront le 9 juin 2024, c’est ce que nous voulons porter de toutes nos forces.

Ces élections seront donc très importantes et j’appelle nos concitoyennes et nos concitoyens à y participer massivement pour exprimer leur volonté démocratique contre toutes celles et tous ceux qui, à Paris, à Bruxelles ou ici, à Strasbourg, voudraient décider sans eux.

Notre parti a une voix originale à porter lors de ces élections.

Le PCF est, rappelons-le, le seul parti de gauche à s’être opposé avec constance aux traités néolibéraux européens. Nous ne pensons pas que la sortie de l’UE ou encore la « désobéissance », comme disent certains, sans réelle perspective de faire évoluer les rapports de force, soient des solutions. Et nous ne partageons pas non plus l’idée d’une Europe fédérale qui viendrait imposer ses choix à marche forcée aux peuples.

Tout cela mènerait à l’échec et ne ferait que renforcer l’extrême droite qui progresse sur la désespérance partout en Europe.

Nous portons l’ambition d’une tout autre construction européenne, une union de nations et de peuples libres, souverains et associés pour des coopérations sur la base de projets partagés, utiles aux peuples.

C’est pourquoi, j’appelle les communistes à entrer dès à présent en campagne, autour de notre chef de file, Léon Deffontaines, que les Français commencent à découvrir et que beaucoup apprécient d’ores et déjà pour sa clarté et sa pugnacité ! Il est jeune et il a pourtant déjà beaucoup d’expérience !

Je vais m’engager à fond à ses côtés pour la réussite de notre campagne et j’appelle à la plus large mobilisation pour construire avec lui une liste ouverte, large, celle d’une gauche populaire, sociale et républicaine, avec toutes les forces et personnalités qui partagent notre ambition pour bousculer le débat européen que Renaissance et le Rassemblement national voudraient imposer entre néolibéralisme et xénophobie.

Et je souhaite que notre conférence du 14 octobre prochain nous engage pleinement dans cette belle campagne pour présenter notre projet aux Français.

Notre ambition est de répondre aux intérêts des peuples ! Les peuples d’abord !

Mes amis, mes camarades, notre feuille de route pour cette rentrée est ambitieuse pour être toujours plus utiles à nos concitoyennes et concitoyens.

C’est par toutes ces initiatives que je viens de vous présenter que, nous les communistes, nous comptons rendre la gauche majoritaire dans notre pays, parce que le PCF se sera renforcé et aura contribué à renouer avec les classes populaires.

Oui, le PCF porte et continuera de porter une voix originale, singulière, dans notre pays et travaillera au rassemblement de tous les progressistes, de toutes celles et ceux qui veulent mettre la paix, le progrès social et écologique au cœur de notre projet.

À celles et ceux qui m’interrogent sur la gauche, la coalition des forces de gauche au sein de la Nupes, les déclarations de tel ou tel dirigeant, je dis une chose simple : Quand la gauche est plus préoccupée par le bruit qu’elle fait que par les solutions à construire, les Françaises et les Français s’en détournent. Mais quand la gauche se préoccupe des intérêts de l’immense majorité du peuple, lorsqu’elle met le travail et l’émancipation humaine au cœur de son projet, lorsqu’elle respecte chaque Français, ceux des banlieues comme ceux de la ruralité, qu’elle défend notre art de vivre et promeut la culture, alors elle est utile au pays et davantage de salariés s’y reconnaissent.

C’est pour cela que nous appelons à la construction d’un large front populaire rassemblant l’ensemble de nos concitoyens prêts à porter une telle alternative à gauche.

Je continuerai mes rencontres, chaque mois, dans tout le pays, dans les campagnes, dans les grandes villes, dans les entreprises, pour construire ce rassemblement, pour donner vie à cette espérance nouvelle à gauche. J’irai les bras ouverts, pour rassembler, convaincre, élargir et créer les conditions de la victoire de la gauche à chaque élection.

Si nous portons une telle ambition, j’en suis convaincu, nous pouvons mettre en échec Emmanuel Macron et ses réformes de régression sociale et démocratique. Et nous ferons reculer concrètement l’extrême-droite qui n’a jamais été du côté des travailleurs et des travailleuses du pays, qui n’a jamais défendu le progrès social et qui a toujours été le meilleur allié du patronat et des grandes fortunes.

Contre la finance et la désespérance, construisons l’alternative dont la France a besoin.

Ensemble, nous pouvons faire naître une nouvelle espérance !

Ensemble, nous pouvons faire gagner la France des Jours heureux !

Voir le discours intégral.