Face à la répression, opposons la force du nombre !

Alors que des rassemblements spontanés ont eu lieu depuis jeudi soir pour protester contre l’usage de l’article 49-3 par le gouvernement, des manifestants pacifiques et organisés ont subi une répression policière violente.

C’est le cas à Lille, où le cortège des Jeunes communistes a été victime d’une violente charge des forces de l’ordre, alors qu’ils manifestaient dans le calme et la détermination.

Ces violences sont inacceptables ! La Préfecture de police doit rendre des comptes sur ce qu’il s’est passé, et les policiers qui se sont rendus coupables de telles violences doivent faire l’objet d’une enquête et être condamnés.

Il y a quelques semaines, ce sont les jeunes communistes de Haute-Savoie qui ont dû faire face à du harcèlement de la part de la police en fin de manifestation.

Le rôle de la police ne doit pas être de réprimer les manifestations, mais de permettre à celles-ci de se dérouler en toute sécurité.

En utilisant le 49-3, Emmanuel Macron fait le choix de la montée des tensions et des violences. Il porte la responsabilité d’un embrasement du pays et de potentiels débordements. En effet, la bourgeoisie a peur d’un mouvement social unitaire, déterminé, organisé et agissant avec sang-froid.

Le MJCF dénonce fermement cette stratégie du pourrissement, qui vise à pousser à la violence et à isoler le mouvement social, pourtant soutenu très majoritairement dans tout le pays.

À la répression, les Jeunes communistes répondront par la détermination, l’organisation, le nombre, et le sang-froid.

Face à la violence du camp libéral, le MJCF oppose la massification du mouvement comme seule réponse politique permettant d’obtenir la victoire.

Le MJCF appelle les jeunes à se mobiliser sur leurs lieux d’études pour continuer à lutter contre cette réforme des retraites, par les moyens d’action les plus larges et ouverts, afin de permettre la participation du plus grand nombre.

L’heure n’est pas à l’isolement et aux actions minoritaires. Le MJCF appelle à amplifier le mouvement en allant convaincre chaque jeune n’ayant pas encore pris part aux mobilisations, en opposant un autre projet que celui voulu par les capitalistes et les libéraux.

Le MJCF apporte son soutien aux travailleurs mobilisés qui subissent la répression sur leurs piquets de grève, notamment aux éboueurs de Paris confrontés à la réquisition.

Le MJCF appelle à participer massivement à la journée de mobilisation du 23 mars à l’appel de l’intersyndicale.

Léon Deffontaines