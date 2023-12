Faire reculer - Le billet de Gérard Streiff

Un sujet revient, un peu comme un « marronnier », ces jours-ci – c’est encore le cas ce week-end - dans les articles de presse : la Macronie, nous dit-on, ne saurait plus quoi faire ni comment faire face au RN. L’Élysée manquerait d’idées ? On peut en suggérer quelques-unes. Par exemple proposer une retraite à 60 ans, assurer un vrai pouvoir d’achat, garantir une santé égale sur tout le territoire, en finir avec l’autoritarisme, faire vraiment payer les privilégiés, réindustrialiser pour de bon et se battre pour des emplois de qualité : autant de projets qui feraient reculer la crise. Et du même coup autant de projets qui feraient reculer le RN.

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 976, du 13 décembre 2023.