Fantôme - Le billet de Gérard Streiff

J’aime cette formule un brin désabusée du chroniqueur Paul-François Paoli cette semaine dans le Figaro Littéraire : « Avec le communisme, ce n’est jamais fini. » C’est pas faux. Le journaliste présente un énième bouquin consacré aux turpitudes communistes évidemment. Mais le cœur n’y est pas, le bonhomme sent bien que cette littérature ne suffira pas pour effacer l’idée rouge. Il observe d’ailleurs qu’il y a 25 ans sortait le « Livre noir du communisme ». Or, et c’est sa conclusion, « 25 ans après, le fantôme est toujours là, plus actif que jamais. »

Gérard Streiff