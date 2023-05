La Fête de l’Humanité Manche 2023, carrefour des luttes et des engagements

Quelle belle fête ! Les camarades, communistes et sympathisants, ont travaillé pendant un an pour la seconde édition de la Fête de l’Huma de la Manche qui s’est tenue ce samedi 20 mai à l’espace culturel de l’Agora à Cherbourg en Cotentin, après 3 années d’interruption.

L’engagement des militant·es a permis de faire de la Fête un espace de débats et d’actions politiques sur des thèmes qui engagent nos vies. Ralph Lejamtel a réuni les acteurs du territoire autour de notre droit à la santé, du maire de Cherbourg au président de l’agglomération du Cotentin. Laurent Oudart, avec les camarades de la fédération CGT de l’énergie accompagnés des député·es Anna Pic et Sébastien Jumel ont réaffirmé la nécessité d’un contrôle public de l’énergie. Les camarades députés ont renouvelé cette exigence d’une maîtrise démocratique de nos biens communs dans le dernier débat sur les retraites : droit à la santé, à l’énergie, à la retraite. C’est bien l’héritage du Conseil national de la Résistance qui ont porté nos débats, un héritage qu’il nous faut défendre et développer dans la lutte des classes au 21e siècle.

L’Agora de Cherbourg n’a jamais aussi bien porté son nom puisque ce sont plus de 30 associations qui étaient présentes sur la Fête. Elles ont permis des débats riches sur les enjeux politiques, sociaux et environnementaux. Ces associations sont le cœur battant de la transformation sociale, sur des enjeux internationalistes avec France-Palestine ou France-Cuba, sur les droits avec le Comité Manche droits des femmes et la LDH insultée par Darmanin.

Un grand merci à elles et rendez-vous l’année prochaine.

La journée s’est terminée avec une soirée concerts de feu. Les mineurs nous ont accompagnés pour un apéro de sororité et de fraternité au coucher du soleil. La transition est faite pour nous emmener au cœur de la nuit avec le reggae de Padchek, le rock de Rusthead et l’électro-rock de Minh May.

Enfin, un grand merci à tous les camarades venus parfois de loin et qui ont retroussé leurs manches, avec un hommage très particulier à des militant·es sans qui rien ne serait possible : Aude Jourdain, Marie-Claude Rouyer, Robert Texier, Jacky Lebail, Patrick Lebariller, Jean Lenoble, Laurent Oudart. Richard Delestre, Xavier Agusti et Bertrand Hulin pour l’engagement d’une vie en faveur du journal l’Humanité.

Nadège Plaineau