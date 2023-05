Fête de l’Humanité Poitiers

Co-organisée par la section de Poitiers du PCF et le MJCF86, la Fête de l’Humanité Poitiers s’est déroulée les 19 et 20 mai à la Maison des Projets de Buxerolles pour sa 6e édition. Deux jours de culture et de politique qui ont rassemblé plusieurs milliers de visiteurs sur toute la durée de la fête, qui ont pu rencontrer une vingtaine de syndicats et associations au village militant, s’amuser avec la grande ludothèque, danser lors du bal trad, découvrir l’exposition des artistes qui ont fait la une de la Vienne démocratique depuis 2017, chiner lors du vide-grenier solidaire, etc. Au bar cette année, la Fête a réussi à être une zone « hors compagnie Coca-Cola » en proposant des alternatives locales !

La nouvelle Association des ami·es de l’Humanité de la Vienne a pu saisir l’occasion pour faire la promotion du journal et des éditions de l’Humanité. Les communistes de Poitiers en ont profité pour mener deux campagnes politiques : celle contre l’ouverture à la concurrence des TER en Nouvelle-Aquitaine et celle pour l’ouverture de centres de santé publics complémentaires de l’hôpital.

À l’agora, rendez-vous des luttes et de la gauche, désormais bien installée localement. Plusieurs questions politiques d’actualité ont été mises au débat avec nos concitoyens. Le MJCF a organisé un débat « Face à l’extrême droite : la nécessité de s’organiser », avec Pierre Verquin (porte-parole des JC Nord), Assan Lakehoul (coordinateur national du MJCF), Zoé Maraval (coordinatrice du MJCF 86) et Poitiers Antifasciste. La section de Poitiers a organisé une table-ronde « Retraites, bassines… Les luttes peuvent-elles conduire à des changements politiques ? », avec Sébastien Laborde (CEN du PCF), Florence Harris (conseillère départementale PCF), Lisa Belluco (députée EELV-Nupes), Valérie Soumaille (LFI), Catherine Giraud (Bureau confédéral CGT) et Patrick Michardière (militant syndical et Bassines non merci 86).

Un débat apaisé qui a mis en exergue les enseignements d’un mouvement social très massif mais qui bute sur l’inflexibilité d’un pouvoir brutal qui met toutes les institutions au service des intérêts capitalistes. Les échanges se sont naturellement orientés vers le travail à mener pour l’élargissement des mobilisations, l’articulation de ses différentes composantes, et l’élaboration politique et stratégique nécessaire pour parvenir à remettre le pouvoir dans les mains du peuple.

La Fête s’est conclue par une soirée concert éclectique avec des groupes reconnus localement comme Piedra Luna, Cantus Corvi, Wallack, et nationalement avec Sidilarsen. Une soirée pour découvrir, partager et danser.

Rendez-vous l’année prochaine, et sur le stand de la Vienne à la Fête de l’Humanité !

La commission Fête de l’Humanité de la section de Poitiers