Foutage - Le billet de Gérard Streiff

On devrait conserver ce numéro du Figaro Économie du 13 décembre pour les stages de formation.

Quand il sera question d’exploitation capitaliste par exemple. Page 24, en effet, on trouve un titre sur six colonnes : « Pourquoi il y aura moins d’augmentations générales cette année ». Et trois pages plus loin, toujours sur six colonnes, autre gros titre : « Le CAC 40 propulsé vers les sommets ». Sans blague. Le premier article explique que les patrons seront moins généreux cette année, à cause de la crise bien sûr (sans parler de l’Ukraine, etc.) et il se conclut ainsi : « Il faudra aux patrons une bonne explication (aux salariés) pour faire accepter leurs propositions salariales ». En bon français, cela s’appelle du foutage de gueule.

Gérard Streiff