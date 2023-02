France-Israël : Il y’en a assez de la complaisance !

Le 18 décembre dernier, après des mois d’emprisonnement en détention administrative en Israëet des années d’acharnement, l’avocat franco-palestinien, Salah Hamouri, était expulsé de force de Palestine par les autorités israéliennes.

Cette expulsion montrait la défaite de la diplomatie française quant à son action pour faire respecter les droits d’un concitoyen français sur ses terres natales.

Salah Hamouri poursuit depuis la France son combat pour la paix et la liberté de son peuple. Cependant, sa liberté d’expression est remise en cause par des discours de haine. Cette semaine, une conférence sur Israël et les Territoires, organisée par la ville de Lyon, où Salah Hamouri était invité pour raconter son vécu, a dû être annulée sous la demande de la préfecture à la suite de pressions.

La diplomatie française a été incapable d’obtenir la liberté de son concitoyen. Maintenant, l’État français semble incapable de lui garantir sa liberté d’expression et cède aujourd’hui à des intimidations en France, menées par des partisans et des partisanes de l’annexion des terres palestiniennes par Israël.

Depuis le début de l’année 2023, au moins 41 Palestiniens ont été tués du fait de l’occupation israélienne. Les raids de l’armée israélienne et les arrestations des Palestiniens et des Palestiniennes s’intensifient au même titre que la colonisation s’accélère.

Nous assistons à une escalade des tensions depuis le début de l’année, avec d’un côté l’une des armées les plus puissantes au monde, et de l’autre un peuple qui ne dispose que de la solidarité internationale pour se défendre.

La violence de l’occupation s’intensifie et le régime se durcit en Israël avec des membres de l’extrême droite sioniste à des postes clés du gouvernement.

Malgré ces indicateurs, les relations diplomatiques de la France avec Israël demeurent inchangées. Emmanuel Macron a d’ailleurs reçu le Premier ministre israélien début février sans durcir son discours, seulement en incitant Benjamin Netanyahou à ne pas prendre des mesures risquant d’alimenter l’engrenage de la violence.

Il y’en a assez de cette complaisance de l’État français vis-à-vis d’Israël !

Israël bafoue le droit international, colonise des terres qui ne lui appartiennent pas, emprisonne des innocents, expulse des Palestiniens de leur terre, perpétue des crimes de guerre…

La France doit revoir sa copie et ses relations diplomatiques avec Israël. µ

Jeanne Péchon