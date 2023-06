France-Maroc : Le chantage marocain sur la question du Sahara occidental doit cesser

Alors que l’Armada de Rouen bat son plein, un pavillon manque à l’appel. La frégate de la marine royale marocaine n’a pas fait le déplacement. Pour cause, les relations entre le Maroc et la France traversent depuis quelques mois une zone de turbulence.

Emmanuel Macron devait effectuer une visite d’État au Maroc au premier trimestre 2023. Mais le voyage du chef de l’État français ne cesse d’être reporté. Parmi les dossiers qui devaient être mis sur la table : l’avenir du Sahara occidental. Le chef du gouvernement marocain a appelé la France à abandonner son statut d’ « observateur » sur la question du Sahara occidental et à soutenir le plan d’autonomie marocain, reconnaissant ainsi la souveraineté du Maroc sur le territoire sahraoui à l’instar des États-Unis et de l’Espagne.

Le Mouvement jeunes communistes de France (MJCF) exprime sa profonde préoccupation face aux pressions exercées par le Maroc sur la question du Sahara occidental. Le gouvernement français ne peut plus être l’otage consenti de la royauté marocaine.

Les récentes révélations sur l’affaire Pegasus ont jeté une lumière crue sur les pratiques d’espionnage menées par le Maroc, qui a utilisé un logiciel espion israélien pour surveiller le chef de l’État français et plusieurs de ses ministres.

À cela s’ajoute la politique de lobby et de corruption extrêmement dense du Maroc pour que rien ne filtre autour de la situation des droits humains sur son territoire et au Sahara occidental. En janvier, le Parlement européen a appelé les autorités marocaines à respecter la liberté d’expression et des médias, et s’est déclaré préoccupé par les allégations de corruption de députés européens par le Maroc.

Ces récentes révélations autour de l’espionnage massif via le logiciel Pegasus, et les enquêtes liées à la corruption de parlementaires européens doivent déboucher à de réelles sanctions.

Le MJCF appelle le gouvernement français à prendre une position claire sur la colonisation du Sahara occidental et les nombreuses violations des droits humains subies par le peuple sahraoui. La France ne doit pas céder au chantage du Maroc et doit agir en faveur du référendum d’autodétermination du peuple sahraoui en vertu du droit international.

Babette Montier