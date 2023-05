France Travail : Travailler plus tôt, plus longtemps et maintenant à n’importe quel prix !

La Première ministre a commencé à esquisser les premières mesures du projet de loi France Travail. Parmi elles, la conditionnalité du versement du RSA ou des allocations à une vingtaine d’heures d’activités. Il s’agit de supprimer tout ou partie des allocations et prestations sociales beaucoup plus facilement, la ministre reprenant un discours réactionnaire qui voudrait que les personnes bénéficiant des minima sociaux soient des « fainéants », « qui n’ont qu’à traverser la rue pour trouver un emploi ».

La première conséquence sera la mise à disposition d’une main-d’œuvre gratuite pour les entreprises ou les collectivités, constituant par ailleurs un risque pour l’ensemble des travailleurs en poussant les salaires vers le bas.

Le gouvernement oublie également que certains bénéficiaires du RSA ne seront pas en capacité de répondre à ces heures d’activités. De nombreuses femmes sont contraintes au RSA pour garder leurs enfants. Comment vont-elles faire les heures d’activités obligatoires ? Quid des aidants et aidantes familiaux ? Des personnes non reconnues comme travailleurs handicapés ou en incapacité et ayant pourtant des problèmes de santé ? Des problèmes de transports ou de logements ? Encore une fois ce seront les femmes qui seront les plus fragilisées. L’État doit donner des moyens aux travailleurs sociaux pour accompagner les bénéficiaires du RSA pour lever les différents freins à l’emploi au lieu de vouloir les sanctionner.

Enfin, quelle ironie quand on sait que les dernières réformes des retraites ont augmenté massivement le nombre de seniors bénéficiaires du RSA et que celle de 2023 aura la même conséquence si elle est appliquée !

Les jeunes avaient déjà subi une culpabilisation similaire à travers le contrat d’engagement jeune. Cela n’est pas suffisant pour l’exécutif qui prévoit une quasi-suppression des missions locales. Au profit de « France travail jeunes » reniant les missions d’accompagnement de la jeunesse dans sa globalité au profit du seul accompagnement vers l’emploi.

Le gouvernement poursuit en réalité deux objectifs avec ses différentes réformes : rendre la classe travailleuse corvéable à merci pour le patronat et faire baisser artificiellement les chiffres du chômage.

Le MJCF revendique une politique d’emploi et de formation de long terme qui réponde aux besoins du plus grand nombre, pas aux intérêts du capital. En ce sens, nous revendiquons une politique de prérecrutement et de création massive d’emplois rémunérés correctement, dans des domaines qui répondent aux enjeux de la société.

Le MJCF revendique la démocratisation des entreprises. Ceux qui produisent doivent décider des conditions dans lesquelles ils le font.

Le MJCF revendique un accompagnement digne des bénéficiaires du RSA pour réduire les freins à l’emploi (création de crèches, augmentation du Smic, fin des temps partiels imposés, gratuité du permis de conduire, moyens pour les travailleurs sociaux…).

Le Mouvement jeunes communistes de France appelle à se mobiliser contre le projet France Travail. Nous appelons à une autre politique : travailler mieux, travailler tous, travailler moins.

Léon Deffontaines