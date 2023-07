International

Halte à l’agression israélienne à Jenine

La terreur de l’armée israélienne s’est abattue sur la ville et le camp de Jenine à partir du 2 juillet dernier.

C’est la première fois depuis 20 ans qu’une opération d’aussi grande envergure a lieu en Cisjordanie avec au moins 2000 soldats engagés, des chars, des bulldozers mais aussi des drones qui bombardent les maisons. On compte au moins 10 morts et une centaine de blessés, les routes ont été coupées et l’approvisionnement en eau est menacé. Le Théâtre de la liberté de Jenine a été pris pour cible mais aussi les ambulances et les infrastructures palestiniennes.

Cette attaque s’inscrit dans la continuité de la politique de la coalition dirigée par Benyamin Netanyahou et dominée par l'extrême droite et les représentants des colons. Celle-ci se caractérise au quotidien par la violence et une politique d'apartheid à l'encontre des Palestiniens, une aggravation de la colonisation et un renforcement de l’occupation.

Le PCF apporte tout son soutien à la population civile de Jénine et de son camp de réfugiés qui subissent ces exactions.

La communauté internationale doit se mobiliser pour la faire cesser et imposer la reconnaissance d’un État de Palestine aux côtés de l’État d’Israël.

Cette opération doit cesser. Il appartient aux Nations unies de décider l’envoi immédiat, sur le terrain, d’une force de protection de la population palestinienne. Des sanctions doivent être prises contre l’État d’Israël tant qu’il ne respectera pas le droit international.

Pour ce qui la concerne, l’Union européenne doit demander la suspension de l’accord d’association Union Européenne/Israël. Et la France doit suspendre les accords militaires et sécuritaires bilatéraux avec Israël.

Parti communiste français

Paris, le 5 juillet 2023