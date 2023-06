I.A. - Le billet de Gérard Streiff

L’Élysée travaillerait, dit-on, à un étrange projet : remplacer le Parlement, les parlementaires plus exactement, par l’Intelligence Artificielle. L’idée serait simple : mettre au point un logiciel qui fixerait tout seul l’ordre du jour de la session et serait doté de plusieurs options : 40, 47,1, 49,3 ou sans opinion. Fantasme, propagande ! crient les courtisans macronistes. L’opinion, elle, est plutôt sceptique, l’affaire en effet lui semble un peu trop « grosse » ; ça ressemble à un mauvais scénario de science-fiction. Toutefois monte ici ou là une idée alternative : remplacer cette fois le Président par l’IA : le personnage disposerait d’un programme, précis et limité, d’écoute sociale (voix consultative), de distribution des prix de fin d’année dans les écoles, et de gestion tout l’été du fort de Brégançon. À en croire de premières enquêtes, cette option séduirait de plus en plus de sondés.

Gérard Streiff