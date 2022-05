Ils débarquent

Goldman Sachs débarque.

La banque américaine qui, on le sait, a le goût du risque pour les autres (bonjour les subprimes, merci la crise grecque) vient d’ouvrir ce lundi un colossal immeuble place de l’Étoile, à deux pas de l’Arc de Triomphe : 9 000 m2, sur six étages, des effectifs multipliés par quatre, une armada de traders (on parle de 500 banquiers).

C’est un peu comme si la banque avait attendu le résultat du deuxième tour de la présidentielle pour pendre la crémaillère. Au fait, la presse ne dit pas si Macron assistait à l’inauguration. C’est bien son genre (et son monde).

Gérard Streiff