Impasse - Le billet de Gérard Streiffa

L’agence de notation Fitch Ratings a donc dégradé la note de la dette française de « AA » à « AA- » et elle parle, à propos de Macron, « d’impasse politique ».

On ne va pas ici s’ébaubir d’agences américaines, payées par les entreprises (et non les États) pour émettre des avis d’inspiration ultra-libérale.

Reste que la réforme des retraites était précisément faite, dans l’esprit de Macron - il l’a dit, il l’a répété - pour « rassurer les marchés financiers ».

Comme le faisait remarquer un manifestant parisien le 1er mai dernier (Philippe Guilleret, CGT Finances publiques cité par l’Humanité), « le gouvernement gouverne pour ces agences, justifie sa réforme par le sérieux budgétaire et même pour ça, cette loi ne sert à rien. »

Gérard Streiff