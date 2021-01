International

[INTERVENTION] Rassemblement en soutien aux victimes de l'agent orange

Olivier Corzani, maire communiste de Fleury-Mérogis, et Lydia Samarbakhsh, responsable du secteur International du PCF, représentent Fabien Roussel et le Parti communiste français au rassemblement de soutien à Mme Tran ce samedi 30 janvier à 14h30.

Chère madame Tran, chère amie,

chers amis ici présents,

Je prends la parole au nom de Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, et au nom de l'ensemble des communistes français, pour réaffirmer notre solidarité et notre soutien total au courageux et historique combat que vous menez depuis plusieurs années contre l'agent orange et contre les multinationales et sociétés américaines, au premier rang desquelles Monsanto et Dow Chemical, qui ont procédé à l'épandage de cette substance au détriment de la santé du peuple vietnamien.

Pour nous communistes, nous tenir à nos côtés de puis des années dans cette lutte majeure est le prolongement de la lutte des communistes de France qui avant nous se sont mobilisés contre les guerres coloniales et impérialistes d'Indochine et du Vietnam, et dans le soutien et la solidarité active avec le peuple vietnamien, les forces de libération nationale et les communistes vietnamiens pour l'indépendance, la paix et la souveraineté du Vietnam.

Le PCF, ses militants et ses élus vous accompagnent depuis longtemps; les participantes et participants de la Fête de l'Humanité sont très nombreux à vous connaître et à vous avoir manifesté leur soutien tout au long de ses années.

Nombreux sont ceux parmi nous qui savent pour les avoir vues, les blessures profondes laissées par la colonisation, la guerre et l'impérialisme et celles irréparables provoquées par l'agent orange.

Le procès qui vient enfin de s'ouvrir est une étape majeure dans le long combat des peuples pour leur dignité face à l'inhumanité des actes commis au Vietnam contre votre peuple. Vous ouvrez une voie celle de la remise en cause, enfin, de la collusion entre grandes firmes et stratèges militaires. C'est une étape décisive également pour tous les partisans de la paix et les acteurs du désarmement qui luttent contre les armes de destruction massive, l'arme nucléaire, les engins de morts qui empoisonnent et détruisent les vies humaines, les infrastructures des pays en guerre et les environnements naturels.

Dans cette lutte vitale et dans le combat pour que justice soit rendue aux victimes de l'agent orange et au peuple vietnamien. vous pourrez toujours continuer de compter sur les communistes.

Bien fraternellement,

Fabien Roussel