Israël et Palestine : Paix et Justice

ALLOCUTION DE LÉON DEFFONTAINES CHEF DE FILE DU PCF AUX ÉLECTIONS EUROPÉENNES À LA CONFÉRENCE EUROPÉENNE DU PCF

Cher·ères camarades,

Je veux redire à l’occasion de cette conférence européenne l’horreur qu’éprouve les communistes après cette journée terrible du 7 octobre qui restera gravée dans nos mémoires.

L’horreur devant le massacre de centaines de civils israéliens par les forces du Hamas. Car il faut le dire clairement, ce sont des actes terroristes qui, en visant des hommes, des femmes, des enfants et même des bébés, ont ensanglanté la société israélienne mais aussi toute l’humanité.

Nous les condamnons avec la plus grande fermeté sans ambiguité. Rien ne peut les justifier. Nous exprimons notre solidarité avec le peuple israélien et exigeons la libération immédiate des otages détenus par le Hamas.

Ce n’est pas un acte de résistance qu’à commis le Hamas, c’est un acte de barbarie.

Un acte de barbarie qui a visé les juifs comme à l’occasion des pogroms qui ont tragiquement marqué le siècle dernier.

Jamais nous ne confondrons la résistance avec un carnage aussi contraire aux valeurs de la dignité humaine et du droit international.

Face à de telles attaques dont la sauvagerie ébranle le monde, c’est toute l’humanité qui doit se mobiliser contre le fléau du terrorisme, contre ceux qui alimentent leur discours, les armes, les finance, en s’appuyant sur toutes les règles du droit international et la coopération totale de tous les pays dont celle de la France.

A ce combat légitime, nous appelons à ne pas ajouter plus de malheur, de drame, de catastrophe humanitaire.

Mettre hors d’état de nuire ceux qui ont perpétré les massacres du 7 octobre et qui menacent de récidiver, envoyer les chefs du Hamas devant la Cour pénale internationale, ce n’est pas viser aveuglément la population palestinienne de Gaza.

La riposte du gouvernement israélien d’extrême droite, dont la responsabilité dans le drame que vient de subir son peuple est de plus en plus dénoncée au sein même du pays, est de ce point de vue extrêmement grave, faisant le choix de s’attaquer à des civils, à des familles palestiniennes de Gaza, au nom d’une vengeance aveugle qui détruit tout sur son passage.

Heure après heure, les destructions de bâtiments civils à Gaza viennent endeuiller de nouvelles familles dans une escalade mortifère et en dépit de toutes les conventions internationales.

Nous sommes pleinement solidaire du peuple palestinien.

Le gouvernement israélien essaye ainsi de masquer son incapacité à protéger le peuple israélien.

Depuis 75 ans, les droits des palestiniens, leur doit à l'existence et à un État sont niés. Ils vivent la colonisation et l’annexion de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Leurs conditions de vie sont insupportables. Les gouvernements de tant d’États à commencer par le nôtre, la France, les ont abandonnés à leur sort, victimes d’humiliations quotidiennes, de discriminations, de privations par le gouvernement israélien.

Il faut d’urgence arrêter la spirale de la haine, de la violence et des massacres, comme viennent d’y appeler le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres et le pape.

Regardez où nous en sommes !

1300 israéliens et 2200 palestiniens, pour la plupart des civils, ont été tués.

Je veux dénoncer ici avec force le siège total de Gaza qui prive d’eau, de nourriture, d’électricité plus de deux millions de personnes dont un million d’enfants.

Et je condamne les propos immondes du Ministre de la défense israélien niant leur humanité en comparant ces femmes, ces hommes et ces enfants à des animaux. Quelle honte !

Ce siège de Gaza, et l’appel récent du gouvernement israélien à l’évacuation de la population vers le sud du territoire est en train de créer une catastrophe humanitaire sans précédent. Ces gouvernants d’extrême droite fanatisés aujourd’hui à la tête d’Israël devront, eux aussi, répondre de leurs actes devant les juridictions internationales.

J’appelle la France à peser de toutes ces forces pour faire respecter le droit international, pour protéger les otages et agir pour leur libération.

Nous refusons que des innocents payent l’affrontement entre un pouvoir d’extrême-droite discrédité auprès de ses citoyens et une organisation islamiste terroriste qui n’offre aucun avenir aux palestiniens.

Seule une perspective de paix dans la justice entre Israéliens et Palestiniens, ouvrant à ces derniers l’espoir d’une vie digne, peut arrêter l’effusion de sang.

Il faut en finir avec la guerre.

Il faut lever ce blocus inhumain contre Gaza.

Il faut donner les moyens aux Palestiniens de vivre. Honte à ceux qui veulent couper l’aide au développement !

La France et l’Union européenne doivent agir avec résolution pour une solution de paix juste et durable, en application des résolutions de l’ONU qui sont toutes restées lettre morte avec, en premier lieu, la reconnaissance de l’État de Palestine aux côtés d’un état israélien.

Et je lance un appel aux françaises et aux français, un appel à l’unité de la nation.

L’antisémitisme est un crime contre la République et l’ensemble de ses citoyens et citoyennes. Les juifs de France doivent pouvoir se sentir en sécurité dans notre pays et tout doit être fait pour protéger les lieux les plus sensibles de nos compatriotes. Les communistes sont à leurs côtés.

Le racisme anti-musulman est tout autant un crime contre la République. Nous sommes aux côtés de nos compatriotes musulmans qui n’ont pas à être stigmatisés, menacés pour les actes immondes du Hamas dont ils ne sont en rien responsables.

Avec les progressistes palestiniens et israéliens, avec toutes les forces démocratiques dans le monde, avec toutes celles et tous ceux qui sont attachés dans notre pays au droit et à la justice, faisons grandir le mouvement populaire pour la paix et justice.

Oui la paix et la justice, voilà ce qui doit nous rassembler tous et toutes.

Ensemble, mettons fin à la guerre.

Ensemble, construisons la paix et faisons grandir l’exigence de deux États viables pour qu’enfin les peuples palestiniens et israéliens vivent côte à côte dans la sécurité et la fraternité.