International

Israël : Le parlement le plus dangereux de l'histoire d'Israël

Pour la troisième fois en un an, les Israéliens étaient convoqués pour des législatives. Une campagne violente, "sale et lamentable" selon le président Reuven Rivlin, orchestrée par le Likoud a permis au parti de Benyamin Netanyahou de mobiliser fortement ses partisans alors qu'une certaine lassitude s'installait dans l'électorat face à l'impossibilité de trouver une majorité.

Le Likoud en sort vainqueur et pourrait constituer une majorité avec la droite radicale, les partis religieux et quelques transfuges. Jamais le parlement israélien n'a été aussi à droite. Ces forces ont reçu le soutien actif de Donald Trump qui avec son "plan" entérine la colonisation, concrétise le projet d'annexion de la Cisjordanie, de la vallée du Jourdain, renforce l'apartheid et dénie le droit des Palestiniens à avoir un État.

Le mouvement "Bleu-Blanc" de Benny Gantz qui avait droitisé son discours est en échec. Dans ce contexte sombre, "Liste Unie", une coalition de forces progressistes, notamment arabes, conduite par le communiste Ayman Odeh, réalise un score très important. Cette force sur laquelle il faudra compter porte les espoirs de tous ceux qui œuvrent pour une résolution pacifique du conflit. Elle revendiquait la constitution d'un État palestinien dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-est comme capitale ainsi que la suppression de la loi "Etat-Nation".

Les forces démocratiques israélienne et le peuple palestinien vont avoir besoin de notre solidarité alors que B. Netanyahou, inculpé pour corruption, fraude et abus de confiance, entend poursuivre son entreprise qui vise à faire prévaloir la force sur la légalité internationale.

Pendant ce temps la France et l'Union européenne murmurent, s'alignant de fait sur les positions des États-Unis. Les conséquences en sont désastreuses car Paris et Bruxelles ne pèsent plus rien au Moyen-Orient.

Le Parti communiste français entend amplifier sa solidarité avec les démocrates d'Israël et le peuple palestinien pour que s'imposent la justice et la paix.

Parti communiste français

Paris, le 5 mars 2020