Jeunesse dorée - Le billet de Gérard Streiff

Les jeunes des beaux quartiers prennent aujourd’hui, dit-on, leur carte au RN. Ils s’appellent Jean-Eudes ou Marie-Marguerite, ils sortent d’une école de commerce, font un stage à New York et prennent leurs vacances à La Baule. Ils sont les bienvenus chez les lepénistes où on leur passe toutefois la consigne : mollo sur l’identité chrétienne, la France catholique, le grand remplacement et autres blagues racistes ! Ici, maintenant, on la joue « social » ! « La victoire que vous souhaitez dépend du vote des classes populaires » leur martèle Sainte-Marie, le nouveau gourou du clan. Alors la jeunesse dorée, le temps (pense-t-elle) d’accéder au pouvoir, rangent le costume Armani et se déguisent en « populo ».

Gérard Streiff