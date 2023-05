Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie : poursuivre les luttes et donner de vrais moyens

Il y a 10 ans, le mariage pour toutes et tous entrait enfin en vigueur après de longues années de combats auxquels le Parti communiste français, premier groupe à déposer une proposition de loi en ce sens à l’Assemblée nationale, a pris toute sa part.

Pour autant, cette victoire ne signifie pas la fin des luttes. Le dernier rapport de SOS homophobie montre une hausse inquiétante des actes homophobes (agressions physiques en hausse de 28 %, explosion de la haine en ligne), preuve que les personnes LGBTQI+ ne peuvent encore vivre leur orientation sexuelle, leur identité de genre et leur amour librement. Les actes transphobes sont eux aussi en très forte augmentation et la résurgence de propos transphobes, jusqu’au sein de l’Assemblée nationale, les élu·es du Rassemblement national en tête, est plus que préoccupante.

Malheureusement, le Plan national d'actions pour l’égalité des droits, contre la haine et les discriminations anti-LGBT+ 2020-2023 s’est construit sans réelle prise en compte des revendications des associations qui n’ont pas réellement été écoutées. Et, comme toujours, les bonnes mesures ne sont rien si les moyens associés ne sont pas débloqués. Il faut aujourd’hui 14 mois pour entamer une démarche de PMA pour une femme seule, ou pour un couple de femmes ! C’est inacceptable et il faut, enfin, ouvrir ce droit aux personnes transgenres. Il est également urgent de mettre fin aux mutilations sur les enfants intersexes et permettre leur reconnaissance administrative dès leur naissance, leur garantir l’accès à l’intégralité de leur dossier médical, et réparer les préjudices subis.

Notre mot d’ordre « Liberté, Égalité, Aimer » doit devenir une réalité au quotidien pour toutes et tous, et alors que les mesures anti-sociales du gouvernement touchent parfois plus durement encore les personnes LGBTQI+, le Parti communiste français réaffirme son engagement et se battra, avec les associations, dans la société et au Parlement pour gagner de réelles avancées.