Journée à la mer – PCF Fougères 2023

Mercredi 23 août, pour la quatrième année, les communistes de Fougères ont organisé une journée à la mer pour les oubliés des vacances. 68 Fougeraises et Fougerais, petits et grands, ont ainsi pu profiter d’une belle journée à la plage à Carolles.

Au programme, des châteaux de sable, un atelier bulles et cerfs-volants sur la plage, qui a ainsi profité à tous les vacanciers de Carolles ; un atelier de cirque qui a permis aux plus jeunes comme aux moins jeunes de s’initier ou de se perfectionner en jonglage, diabolo, à la slackline... Mais aussi un pique-nique convivial sur la plage, un goûter offert par les communistes de Fougères, des baignades et même des mots fléchés pour les grands enfants.

L’objectif de la journée est doublement atteint : offrir un bol d’air frais à toutes et tous et rappeler que nous avons tous le droit aux vacances. Alors qu’aujourd’hui en France, chaque année, dans les classes populaires, près d’un enfant sur deux n’a pas la chance de partir en vacances.

Cette journée fut aussi l’occasion de très belles rencontres et d’un moment de convivialité et de partage. Les communistes fougerais ont profité de cette journée pour rappeler que la solidarité est au cœur même de leur engagement.

Parce que la politique se fait aussi en dehors des périodes électorales, les communistes de Fougères poursuivront leur action quotidienne pour une société plus juste et plus solidaire à vos côtés.

Cette belle journée sera évidemment renouvelée en 2024 !

Tristan Montbroussous

secrétaire de la section PCF de Fougères