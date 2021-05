L’adage d’Allay

Chaque année, en cette saison, tombe le classement des ultrariches dans le monde réalisé par le journal Forbes. Les millionnaires (en dollars) représentent 51 millions d’adultes, soit 1 % de la démographie mondiale, riches de 173 300 milliards de dollars ou 43 % de toute la richesse patrimoniale. On apprend dans le même temps que 2,7 milliards d’adultes possédant moins de 10 000 dollars chacun (soit 5 milliards au total) représentent 53 % de la population et 1,4 % de la richesse. C’est pourtant cette dernière catégorie qui est le plus volontiers ponctionnée par leurs États, selon l’adage d’Alphonse Allay :« Il faut prendre l’argent où il se trouve : chez les pauvres. D’accord ils n’en ont pas beaucoup mais ils sont si nombreux ! »

Gérard Streiff