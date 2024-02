L’Appel de Marseille pour construire ensemble les « Jours heureux »

Notre fédération, par la voix de Jérémy Bacchi, a lancé le 26 janvier, lors d’une conférence de presse, l’Appel de Marseille, avec Robin Renucci, acteur et metteur en scène, Fana Rahem, responsable des familles de victimes de l’association Conscience, Pascal Galéoté, secrétaire général CGT du Grand Port Maritime de Marseille, Annick Karsenty, présidente de Femmes solidaires Marseille, Vincent Moutardier, professeur de médecine à l’Hôpital Nord, et Séverine Vernet, professeur des collèges.

Cet appel est le fruit du travail de plusieurs mois du collectif départemental « Quartiers populaires ».

Dans le traitement médiatique sur les trafics de drogue, Marseille est omniprésente, avec près de 50 homicides en 2023 contre 31 en 2022. Tous les quartiers sont concernés, tous les habitants des quartiers populaires sont touchés de près ou de loin par ces assassinats.

La commission d’enquête du Sénat sur les « narcotrafics en France » apporte un autre éclairage sur la réalité dans notre pays : 451 victimes en France, dont 30 % ont moins de 20 ans. Cette violence des narcotrafics s’étend à des villes de taille moyenne et un peu partout sur le territoire. Le directeur général de la Police nationale et la cheffe de l’OFAST (Office anti-stupéfiant) l’ont dit : aucun territoire en France n’est épargné.

Marseille ne peut plus être l’arbre qui cache la forêt. C’est un sujet grave de dimension nationale.

Nous avançons des propositions urgentes et concrètes que l’État doit mettre en place, afin de rétablir la justice sociale et la tranquillité publique dans les territoires, ou encore soutenir et accompagner les familles de victimes d’homicides ou de menaces.

Dans notre département, nous avons commencé à distribuer et à faire signer cet appel lors des distributions et des points de rencontre. Cet appel est ouvert à toutes et tous. Il doit être diffusé le plus largement possible, refléter la diversité de notre société, avec des militant-e-s politiques, syndicaux, associatifs, des personnalités du monde de la culture, de l’enseignement, des journalistes, des sportifs, des élu·e·s. Nous voulons en faire une campagne populaire, ouverte à toutes et tous.

Cet appel est une contribution originale à la construction d’un mouvement citoyen pour obtenir du gouvernement des moyens pour la lutte contre les trafics et les violences. Nous en appelons à un sursaut démocratique et républicain de grande envergure.

Aussi, nous avons besoin de l’implication de tous·tes les communistes, de leurs élu·e·s pour faire vivre l’Appel de Marseille dans notre pays, afin de continuer à construire ensemble les « jours heureux » pour toutes et tous.

Jérémy Bacchi

membre du CEN

Article publié dans CommunisteS, n°983, 14 février 2024.