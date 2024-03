L'égalité salariale au cœur

À l’appel du collectif unitaire « Grève féministe » et de l’intersyndicale, le PCF se mobilise ce 8 Mars sur l’ensemble du territoire pour porter nos revendications, manifester, se rassembler et faire la grève en cette journée internationale des droits des femmes.

L’égalité salariale et professionnelle est au cœur des enjeux du 8 Mars. Temps partiels imposés, discriminations, salaires inférieurs à compétence égale, dévalorisation des métiers à prédominance féminine via l’absence de reconnaissance de leurs compétences et de la pénibilité, le chantier de l’égalité est encore colossal.

Travailler à la mixité des métiers et défendre le service public sont deux conditions de possibilité nécessaires à une perspective d’égalité entre les femmes et les hommes sur le plan salarial et professionnel. On le sait, trop de femmes sont par exemple contraintes de rester à la maison par manque d’un service public de la petite enfance ou de transports publics. Le service public lui-même est un vivier d’emplois important pour les femmes qui y sont majoritaires.

Ainsi, nous portons un ensemble de propositions à retrouver dans notre tract mais aussi dans nos textes de Congrès et le programme des Jours heureux. Ce 8 Mars s’inscrivant dans la campagne des élections européennes, nous avons choisi de mettre en avant des propositions ayant une portée européenne avec plusieurs de nos candidat·es proposé·es au vote des communistes. Nous avons besoin d’élu·es communistes pour défendre les droits des femmes au Parlement européen.

Nous nous inscrivons ainsi dans la démarche de la clause de l’Européenne la plus favorisée, afin d’harmoniser les droits des femmes par le haut.

Enfin, le 8 Mars est aussi le moment de réaffirmer que la lutte pour les droits des femmes porte le progrès social ainsi qu’une culture de la paix.µ

Shirley Wirden

membre du CEN

Article publié dans CommunisteS, n°986, 6 mars 2024.