Léon à Bruxelles pour la campagne des élections européennes

Le 3 avril, Léon Deffontaines se rendait à Bruxelles dans le cadre de la campagne des élections européennes. Au programme : discussion avec Marc Botenga, député européen, et Bert De Belder, responsable international du PTB, sur les futures coopérations communes au sein du groupe de La Gauche au Parlement européen. La journée a continué avec un déjeuner et une interview avec la presse européenne.

Le jour même se tenait une manifestation des travailleurs portuaires et dockers devant le Parlement européen à l’initiative de l’European Dockworkers Council (EDC), dont la fédération CGT Ports et Docks est membre, représentant environ 18 000 personnes affiliées à 14 syndicats de 12 pays différents. La mobilisation se tenait contre l’opacité et l’autoritarisme de la Commission européenne pour réclamer une véritable politique portuaire à l’échelle de l’Europe, prenant en compte la dimension sociale de ce secteur indispensable à l’industrie et à l’économie de nos pays.

L’occasion pour Léon d’échanger avec les travailleurs du secteur, notamment sur le besoin d’investissements massifs nécessaires au développement des ports français et européens.

En effet, en France, cela fait plusieurs mois que les travailleurs du secteur sont mobilisés pour défendre leurs droits sociaux et la nécessité d’une véritable politique de développement des places portuaires. La fédération Ports et Docks de la CGT propose depuis des mois des solutions pour développer les infrastructures et le matériel portuaire. Mais le gouvernement, comme d’habitude, fait la sourde oreille. Ce sont aujourd’hui 10 milliards qui sont nécessaires à la pérennisation et au développement de ce secteur indispensable à notre souveraineté. Les ports français ont d’ailleurs de nouveau été tous à l’arrêt ce lundi 8 avril.

La visite de Léon s’est poursuivie par une séance de travail au Parlement européen sur les différents dossiers en cours.

La journée s’est finie par apéro-débat avec Emmanuel Maurel, député européen sortant et 4e sur notre liste, et une quarantaine de Français vivant à Bruxelles. L’occasion d’aborder différents sujets importants pour les personnes présentes, comme la question du contrôle des grandes plateformes numériques, des droits d’auteurs, de la lutte contre la cybercriminalité, de la transition écologique et du nucléaire, mais également du développement des services publics et de la lutte contre l’austérité en France et en Europe.

Un moment convivial donc, à l’image de la campagne que nous menons pour construire l’unité du monde du travail et les jours heureux en France comme en Europe.

Charlotte Balavoine

membre du CN

Article publié dans CommunisteS, n°991, 10 avril 2O24.