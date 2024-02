Léon Deffontaines dans les Alpes-Maritimes

Le 22 février dernier, la tête de liste du PCF aux européennes, Léon Deffontaines, est venu dans le département sur invitation de la fédération du PCF 06. Il était accompagné de Sigrid Gérardin, numéro 2 de la liste. Ils ont pu rencontrer Manon Delorme, candidate de notre département. La campagne est lancée !

Rendez-vous avec la presse

À peine atterri à Nice, Léon Deffontaines a rencontré la presse. Il s’est rendu à Nice-Matin afin de répondre aux questions du quotidien local. Il a pu développer ses grands thèmes et montrer son engagement pour faire changer l’Europe actuelle, grâce aux idées du PCF. Il a notamment refusé de tomber dans le piège de la guerre, et il a affirmé avec conviction qu’il « voulait une Europe capable de parler de paix ». Il a pu présenter les 3 mots de son programme « pouvoir d’achat, paix et environnement » afin de répondre aux attentes des citoyens français, mais aussi aux peuples européens.

Il s’est ainsi attardé sur l’importance de l’énergie, en rappelant la portée du mix énergétique, mais aussi d’une grande entreprise publique de l’énergie qui échapperait aux ordres de Bruxelles et des capitalistes. Il n’a éludé aucune question. Sur l’immigration, il a insisté sur le triptyque « accueil, intégration, coopération », ambition qui reposerait sur les services publics. Interrogé sur la question agricole, le candidat a insisté sur l’indispensable réforme de la politique agricole commune (PAC), et sur la nécessité de voir tous les pays respecter l’ensemble des normes imposées. Léon Deffontaines, présenté comme un « bébé Roussel » a montré une vraie personnalité et un dynamisme positif.

Lors de son point d’étape pour la rencontre républicaine au siège de la fédération, Il a également été interviewé par France 3 et Nice Premium. Ces échanges ont contribué à développer nos idées, et ont démontré la qualité de la candidature de Léon Deffontaines, mais aussi l’intérêt que porte cette liste d’ouverture.

La défense du train et de la ligne de vie

Le candidat avait choisi de se rendre à Breil-sur-Roya en train, avec une délégation d’élus et des syndicalistes de la CGT cheminots. Accueilli par des militants et des usagers, il a pu s’apercevoir de l’importance de cette ligne, qui plus qu’un train est une véritable ligne de vie, surtout après la catastrophe qu’a engendrée la tempête Alex. Le maire de Touët-de-l’Escarène, Noël Albin, a rappelé les dangers qui pèsent sur cette ligne, pourtant vitale depuis plus de 40 ans, en rappelant que la mobilisation de tous est essentielle.

Cette venue a été saluée par les personnes présentes. Cela a montré le rôle que l’Europe joue dans la diminution du fret, ainsi que la disparition de ces lignes essentielles. Olivier Gaumet a montré que la déshumanisation des gares est un danger pour les habitants des vallées, et a dénoncé les privatisations en cours. Il a appelé à défendre l’entreprise publique face à la politique de Bruxelles. Ce message ne pouvait que trouver un écho chez notre candidat.

Léon Deffontaines veut être le relais des syndicalistes au Parlement européen, pour défendre le service public ferroviaire, car les décisions de l’Europe ne sont pas si loin, bien au contraire. Sans contre-pouvoir, Bruxelles continuera de détruire ce qui est indispensable à la vie des citoyens des vallées. Sur ces questions, le candidat a pu expliquer que le Parti communiste défendra les habitants de Breil face aux logiques de l’hyper métropolisation.

La réunion publique à Contes

Le maire communiste de Contes, Francis Tujague, l’ensemble des élus, la section des Paillons ont accueilli Léon Deffontaines, Sigrid Gérardin et Manon Delorme pour une réunion publique. Malgré la pluie, ce sont plus de 250 personnes qui sont venues écouter la tête de liste dans un échange ouvert et riche.

Aucune question n’a été éludée et le candidat a eu la volonté de répondre à toutes celles qui lui ont été posées. Il a déroulé les grandes idées de son programme, le pouvoir d’achat, la paix et l’environnement. Il a été au plus près des interrogations et des craintes des populations, en expliquant que tout devait se faire avec les peuples et non contre eux. Il a insisté sur l’importance de la proximité, en affirmant que les députés élus devraient ouvrir une permanence dans leur territoire d’élection afin de ne pas perdre le contact avec les électeurs. Les deux candidates, elles, ont pris la parole sur la défense des femmes et des services publics, rappelant que le chemin pour l’égalité était encore long !

Au cours de cette soirée, Léon Deffontaines a démontré toutes ses qualités, un discours clair et courageux, une parfaite maîtrise des dossiers européens, un engagement sans faille pour faire rentrer des députés communistes à Strasbourg le 9 juin. Les deux candidates n’ont pas été en reste. L’auditoire a beaucoup apprécié les échanges, et le candidat a fini la soirée en se mêlant aux militants pour un moment de convivialité partagé.

Cette belle soirée politique, appréciée de toutes et de tous, lance la campagne des européennes dans notre département. Les militants sont dès à présent engagés à envoyer de nouveau des élus communistes siéger à Strasbourg pour défendre l’intérêt des peuples face aux politiques libérales du monde capitaliste.

L’humain d’abord, mais pour cela « reprenons la main » !

Julien Picot

Article publié dans CommunisteS, N°985, 28 février 2024