L’utilité d’un journal de section à Toulon… et ailleurs

Comment avez-vous pris la décision de créer ce journal ?

La section de Toulon envoie déjà numériquement, depuis des années, un journal, L’Avenir, qui est surtout une revue de presse ; c’est un quotidien. C’est un outil important car il sert aussi de lien entre adhérents et sympathisants et atteste de l’activité du Parti. Par ailleurs, La Marseillaise fait un excellent travail. Mais il manquait l’avis des communistes sur les questions municipales. Or, la dynamique depuis le 38e congrès est réelle à Toulon.

Nous avons donc pensé nécessaire, dans la perspective de la reconquête de la place du Parti et des élections à venir, d’avoir une expression propre de la section sur les sujets nationaux mais surtout locaux. Nous tenions à soigner la forme et le fond. Nous savons qu’on lit plus facilement un journal qu’un trac, et c’est encore mieux quand il est agréable à lire. Sans oublier le fond, il nous faut progresser, nous semble-t-il, dans la manière de nous exprimer, de nous afficher.

Le numéro zéro, forcément largement imparfait, est sorti précipitamment à l’occasion de la visite du ministre de la Défense à Toulon. Il a eu un certain écho et des retours élogieux, notamment de la part de non communistes.

Un mot sur le titre : Le Moko rouge. Nous avons voulu faire du local, donner une originalité, et moko (ou mocco / moco) signifie toulonnais en argot d’ici.

Comment les rubriques sont-elles organisées ?

Ce seront toujours les mêmes, sauf exception, en fonction de l’actualité.

Un édito sur l’actualité, un dossier (La loi de programmation militaire pour le numéro zéro), une interview en fonction du dossier choisi.

Puis le « Mot de la sorbe » (l’arsenal en argot toulonnais). L’arsenal est le premier employeur privé du département et on connait l’importance de la Défense dans le Port du Levant. Notre camarade Didier Quatropani, secrétaire général de la CGT Arsenal, en sera le signataire.

Ensuite la rubrique mobilité « Sur les rails » avec Nathalie Marin, secrétaire générale de la CGT cheminots de Toulon. Municipalement nous tenons à faire vivre les propositions du Parti et il y a énormément de retard à ce sujet dans la ville de Toulon.

« Classe de lutte » parlera de l’éducation bien sûr.

Et enfin le mot de l’élu qui permettra de toulonniser également le dossier. Nous avons eu un élu en 2020 pour la première fois depuis 2008.

Nous ne nous priverons pas de faire des comparaisons entre Toulon et d’autres villes car nous pensons que Toulon est une ville mal gérée.

Le prochain numéro sera consacré à la rentrée scolaire qui est un grand sujet municipal.

Comment va s’organiser la diffusion ?

En réalité, le Moko rouge devrait être la newletter du blog « Tout faire pour des lendemains qui chantent » et s’appuyer sur des vecteurs de communication tels qu’Instagram, TikTok, Facebook qui renverront systématiquement, comme le Moko lui-même, au blog encore en construction.

André De Ubeda

conseiller municipal de Toulon