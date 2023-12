La commission Agriculture au travail

Ces derniers mois ont été denses pour les membres de la commission Agriculture Pêche Forêt, en témoigne l’épaisseur de ce second numéro de Terre & Mer.

L’été particulièrement sec et chaud sur la moitié sud du pays nous a valu d’être sollicités par la direction nationale du PCF. C’est en ce sens que la Comagri propose de faire de nos sols les premiers réservoirs d’eau tout en veillant à l’adaptation de nos systèmes de culture, en pensant conjointement une irrigation économe et durable là où elle se justifie.

L’été terminé - mais la chaleur se prolongeant de manière inhabituelle - les communistes, comme chaque année, ont fait leur rentrée dans les allées de la Fête de l’Humanité. Avec 430 000 visiteurs, cette Fête fut un magnifique succès populaire. Notre Commission a largement pris sa part en participant à cinq débats organisés par différentes fédérations et sections du PCF.

À l’automne, à l’occasion du Sommet de l’élevage (Cournon, Puy-de-Dôme), le PCF a pu renouveler son soutien à une transformation agroécologique fondée sur la polyculture-élevage. C’est bien sur cette base que l’exploitation durable des synergies entre productions animales et végétales sera rendue possible. Le développement de la polyculture-élevage occupe également une place centrale dans le Plan Climat du PCF présenté le 6 novembre. La commission Agriculture Pêche Forêt a contribué activement à l’écriture du volet agricole de ce plan ambitieux et prometteur, travail inédit pour un parti politique, coordonné par la commission Écologie du PCF.

Enfin, dans la perspective des élections européennes du 9 juin prochain, la Comagri - comme l’ensemble des commissions du PCF - a été sollicitée par la direction nationale pour plancher sur une première contribution programmatique. Pour ce faire, nous avons cherché à aborder les problématiques traversées par les agriculteurs, forestiers, pêcheurs et ostréiculteurs de manière systémique. Tel est l’esprit de propositions politiques visant à sécuriser le revenu des travailleurs du vivant tout en ouvrant la voie à un autre partage des ressources, sans négliger le volet alimentaire et la vie dans les ruralités. Nous projetons de soumettre prochainement ces contributions au monde professionnel, académique et associatif à l’issue de diverses auditions.

Comme vous le voyez, la commission Agriculture Pêche Forêt poursuit sa phase de structuration tout en travaillant sur le fond. Il ne nous reste qu’à poursuivre sur cette lancée en 2024, en continuant à faire connaître ces travaux autour de nous.

Julien Brugerolles et Jonathan Dubrulle

animateurs de la Commission

Article publié dans CommunisteS, numéro 976, du 13 décembre 2023.