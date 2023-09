La Fête de l’Humanité arrive à grands pas

Après des mois d’une bataille féroce ayant brassé nombre de jeunes contre le gouvernement, notre Fête constitue, comme chaque année, le lieu de rentrée politique et sociale.

À nouveau, le MJCF prend sa part dans la réussite de ce grand événement populaire. C’est en ce sens que j’invite toutes celles et tous ceux qui, par le passé comme aujourd’hui, ont contribué et contribuent encore à faire vivre notre organisation, à l’inauguration du stand national du MJCF le mercredi 13 à 18 h.

D’hier à aujourd’hui, des dizaines de milliers de jeunes ont construit le MJCF. Ce rendez-vous doit permettre la rencontre et la réunion de toutes ces générations, dans un esprit fraternel. La réunion de tous les amis de la JC, qui œuvrent d’une manière ou d’une autre à notre renforcement, toujours enclins à aider leur organisation de jeunesse.

Ce sera aussi pour nous l’occasion de présenter notre nouvelle affiche. Nous avons fait le choix d’amplifier notre activité à destination des jeunes travailleurs du pays, avec un mot d’ordre : Dignité au travail.

Trois batailles sont devant nous : l’embauche des jeunes, la lutte contre les contrats précaires et pour des hausses de salaires.

Travailler au plus jeune âge et partir en retraite usé jusqu’à la corde, voilà le projet gouvernemental. En prime, les jeunes sont cernés de contrats précaires, de dispositifs qui leur sont « dédiés », permettant davantage au patronat d’avoir une énième variable d’ajustement qu’aux jeunes d’avoir un emploi stable, formateur et émancipateur.

Nous porterons demain notre conception de la jeunesse. Elle est l’avenir du pays, capable de répondre aux besoins de la société, du développement industriel nécessaire aux questions environnementales.

Ayons de l’ambition pour la jeunesse du pays. Profitons de l’inauguration du stand national pour lancer en grande pompe cette bataille.

Une Fête de l’Huma réussie est synonyme d’une rentrée qui démarre bien. Qu’elle soit un succès !

Assan Lakehoul