La fête du Cantal ouvrier et paysan

Comme chaque année, la fête du COP (le Cantal ouvrier et paysan), organisée par les communistes du Cantal, a eu lieu le 10 juin. Cette fête ne pourrait avoir lieu sans l'organisation et la solidarité de tous nos militantes et militants bénévoles qui s'impliquent, tout au long de l'année, afin de construire ce rendez-vous politique unique sur le territoire. Une année qui a vu notre parti, sa direction départementale, se renouveler dans le cadre de notre Congrès et cela se voit dans l'organisation de cette fête. Bravo aux néo-militants qui se sont impliqués cette année et qui impulsent un souffle nouveau dans le PCF, mais aussi pour notre fête départementale, avec plein d'idées, déjà, pour l'année prochaine !

Le journal le Cantal ouvrier et paysan, seul journal politique de notre département, vit lui aussi grâce à ces militants combatifs et déterminés et ses abonnés. Le COP, ouvert à toutes et à tous, porte une lecture alternative sur des sujets aussi bien internationaux, nationaux que locaux. Grâce à sa fête populaire, fraternelle et politique, il permet de nous réunir, d'avoir des échanges, des débats sincères sur toutes nos préoccupations du quotidien et de nous retrouver autour d'un verre fraternel. C'est un outil et un moment précieux dans le contexte politique et social dans lequel nous vivons. Nous avons, plus que jamais, besoin de ces échanges, de ces débats, de ces confrontations de points de vue, de cette richesse collective, et c'est un honneur pour les communistes de mettre à disposition cette fête pour tout cela.

Cette année, le débat animé par Shirley Wirden portait sur le féminisme et les droits des femmes : une quarantaine de participants avec une grande diversité. Cette diversité traverse depuis leurs origines les différents mouvements féministes qui ont marqué l'histoire. Constat que les mouvements Me Too sont trop cloisonnés alors que les droits des femmes appellent aux rassemblements les plus larges possibles. Pour faire société, les différentes phases de ce long cheminement ont apporté leur pierre. La jeunesse d'aujourd'hui va encore plus bousculer, avec ce qui grandit, pour dépasser la notion de genre. Le rassemblement le plus large possible tirera richesse et efficacité dans le débat franc et courtois, et dans le respect des prises de positions des unes et des uns. Les communistes, pour leur part, portent un féminisme de lutte des classes. Les avancées sociales , le combat pour l'accès à la santé de toutes et tous, l'égalité salariale et des conditions de travail, le droit à la différence pour une vie collective en harmonie impliquent des investissements multiples dans le mouvement féministe, les femmes et les hommes, pour sortir des rapports de domination.

Lors du meeting, les communistes du Cantal sont intervenus sur les enjeux locaux tels que l'urgence de mener une autre politique en matière de mobilités sur nos territoires. La reconquête du rail est un enjeu majeur pour la survie de nos territoires ruraux, mais aussi pour la survie de nos services publics. Ces services publics sont fortement menacés nationalement et, par ricochet, localement, nous ne sommes pas épargnés par ces politiques d'austérité et de baisse des dépenses publiques. Nous voyons dans les journaux de bonnes nouvelles d'installation d'entreprises à la pointe des nouvelles technologies qui embauchent. Des emplois pour notre territoire, de la vie, ce sont aussi des bonnes nouvelles, à condition de gagner des conditions de travail décentes, et nous y serons attentifs !

La fête du COP s'est clôturée par un concert et par le renforcement de notre organisation. Une belle journée enrichissante, humainement et politiquement, avec pleins d'idées nouvelles pour préparer la fête du COP 2024 !

Aurélie Demoulin