La "Gauche unie pour le monde du travail" lance sa campagne dans l'Aude !

Pour marquer dignement les 120 ans de la création du journal l’Humanité et les 110 ans de la mort de Jean Jaurès, créateur de ce journal, la fédération audoise du Parti communiste français a organisé un banquet fraternel à la salle des fêtes de Fabrezan. Plus de 100 personnes y ont participé. Presqu’autant que le nombre d’années d’existence de l’Humanité !

Ce moment convivial était aussi un moment politique dans le cadre de la campagne pour les élections européennes. Deux candidats PCF de la liste conduite par Léon Deffontaines étaient présents : Aurore Artigues et Pierre Lacaze.

Sylvie Vilas, secrétaire du PCF audois et élue régionale, ainsi que ces deux candidats ont pris la parole et ont souligné l’apport du journal l’Humanité, son utilité quotidienne pour mener la bataille d’idées et stimuler le débat démocratique, comme ce fut le cas par exemple pour faire connaître le TCE (Traité constitutionnel européen) et gagner son rejet majoritaire lors du référendum du 29 mai 2005. Leurs interventions respectives ont montré l’actualité brûlante des réflexions toujours fécondes de Jean Jaurès en lien avec ses combats pour la paix et la justice sociale, pour la démocratie et l’égalité des droits, pour l’unité des travailleurs et leur organisation sur des bases assumées de lutte des classes.

Pierre Lacaze et Aurore Artigues ont développé plusieurs de nos propositions : sur la suppression des traités de libre échange, la modification de la politique agricole commune, le développement des services publics, la sortie du marché européen de l’énergie, l’opposition à l’élargissement de l’Union européenne, la nécessité d’une vraie démocratie dans la gouvernance de l’Europe, la souveraineté économique, la nécessaire transition écologique, une réelle égalité femmes-hommes, la paix... en insistant sur le refus de cette Europe actuelle faite d’austérité pour les travailleurs et de la concurrence de tous contre tous.

Fait innovant, après leurs discours - et après avoir pris le temps de savourer l’entrée et le poulet basquaise ! - un temps d’échange d’une demi-heure a permis à une dizaine de personnes d’intervenir, de dire leurs remarques, opinions et questions, et de dialoguer en direct avec les candidats. D’autres enjeux ont ainsi été pointés, comme le besoin d’une politique migratoire qui soit refondée dans le respect du droit international ; la nécessité de défendre le droit de grève de nouveau attaqué par la droite sénatoriale, mais aussi de combattre la nouvelle remise en cause de l’indemnisation du chômage, le besoin de gagner l’extension du droit à l’IVG dans certains pays européens rétrogrades. Et, facteur d’espoir, a été valorisée l’originalité de la liste d’union à gauche qui réunit le PCF, la Gauche républicaine et socialiste, L’Engagement, les Radicaux de gauche. Une adhésion au PCF a été réalisée.

Est-ce que cela aura aidé à faire mesurer que notre liste, reflet de la classe travailleuse avec ces nombreux salariés, militants syndicaux et associatifs, est un atout à mieux utiliser pour gagner des votes le 9 juin prochain ? En tout cas, un solide jalon a été posé pour faire grandir cette volonté de « reprendre la main en France et en Europe » afin d’envoyer des député·es combatifs issu·es du monde du travail au Parlement européen.

Avec ce moment militant, le choix s’est clarifié : Hayer et Bardella, c’est la poursuite et l’aggravation de la politique sociale et économique menée actuellement, puisque cette politique-là rassemble la droite (Macron et LR) et l’extrême droite comme leurs votes communs à l’Assemblée nationale le démontrent. Léon Deffontaines, c’est le choix d’un profond changement de politique qui s’en donne sérieusement les moyens, en regagnant les catégories sociales du monde du travail, comme le propose le programme adopté par notre liste de rassemblement.

Autour des rendez-vous du 13 avril à Lézignan sur la souveraineté énergétique avec Marylène Faure ; du 3 mai à Camplong sur la viticulture et du 4 mai à Narbonne sur la solidarité internationale, en présence d’André Chassaigne ; puis du meeting du 7 mai à Carcassonne avec Sigrid Gérardin, les communistes ont programmé plusieurs réunions publiques pour débattre des enjeux de l’élection européenne avec les électrices et électeurs qui bénéficieront de l’apport de ces trois candidats.

Denis Renard

Article publié dans CommunisteS, n°992, 17 avril 2024.