La question des médecins cubains

C’est le cas, pour la lettre de Gaël Robin, jeune conseiller municipal de Guingamp, adressée à l’ambassade de Cuba, qui témoignait de l’émotion à l’annonce de la fermeture de la maternité dans la ville par manque de médecins : « Je connais l’engagement internationaliste de Cuba en faveur de la santé…En Andorre et en Italie, la crise du Covid a été surmontée grâce à l’appui des personnels de santé cubains. En 2020, l’île de Martinique a pu bénéficier aussi du soutien de médecins cubains. La République cubaine pourrait-elle mettre à disposition des autorités sanitaires françaises du personnel de santé pour permettre dans l’urgence et de manière transitoire le maintien de la possibilité d’accoucher à Guingamp ? »

La réponse de l’ambassadeur : « Oui, mais… » : « Malheureusement, la loi française ne permet pas aux médecins cubains de travailler en France. Une déclaration du gouvernement français s’impose…».

Cette lettre parue dans À Cœur ouvert (1), suivie d’un débat à la fête de l’Humanité Bretagne, débouche sur une réunion à laquelle participe un médecin urgentiste, délégué régional et national de l’AMUF (2). La décision est prise de travailler sur l’élargissement, le rassemblement des forces au plan du GHT et sur des propositions concrètes : régularisation et titularisation des médecins Diplômés hors Union européenne (PADHUE), augmentation de formations de médecins dans nos deux facultés de médecine bretonnes, signature d’un décret par le gouvernement permettant l’envoi temporaire de médecins et soignants cubains pour éviter la fermeture de services vitaux à la population…

Portée par le syndicat CGT de l’hôpital guingampais et par le président de Guingamp Paimpol Agglomération lors d’une rencontre avec le préfet – « On a des possibilités d’accueillir des médecins étrangers (notamment de Cuba) dans notre pays... Il faudrait faciliter la venue de ces médecins (3)…» -, cette idée fait son chemin…

Tout doit être mis en œuvre pour obtenir la levée du blocus : l’initiative du PCF en direction de Cuba s’inscrit dans cet élan de solidarité réciproque pour nos deux peuples.

Christiane Caro

Atelier citoyen santé de Bretagne PCF

_______________________________________

1. Parution trimestrielle de la Commission nationale Santé en direction des établissements de santé. En dans Bretagne, un certain nombre de fédérations et de sections du PCF assurent une diffusion trimestrielle.

2. Association des Médecins urgentistes de France.

3. https://hitwest.ouest-france.fr/acces-aux-soins-les-elus-costarmoricains-ne-lachent-pas-l-affaire