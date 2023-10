La Sologne fête son Humanité

Fréquentation en hausse, rayonnement régional affirmé, la Fête de l’Humanité Sologne continue son bonhomme de chemin. La 8e édition de l’événement créé par l’association des Amis de l’Humanité Romorantin-Sologne s’est tenue les 30 septembre et 1er octobre à Villefranche-sur-Cher.

Si les organisatrices et les organisateurs reconnaissent un peu de fatigue, c’est surtout la fierté qui l’emporte.

Dans le sud du Loir-et-Cher, la fête de l’Humanité Sologne incarne une proposition politique et culturelle populaire. Alors que l’extrême droite progresse, cet événement audacieux manifeste la continuité de l’esprit de résistance qui a durablement marqué la vallée du Cher à l’issue de la Seconde Guerre mondiale.

Cette année, c’est la poésie qui était l’invitée d’honneur du salon « Livres d’Humanité » qui ouvre la fête. Des auteurs régionaux comme Fabrice Selingant et Pierre Texier ont côtoyé Victor Blanc et Ada Sauchu des éditions Manifeste ! Stéphane Sahuc, responsable éditorial du site humanite.fr est également venu présenter le hors-série que le journal consacre à 1793, Robespierre et le peuple debout.

Le dimanche a été l’occasion d’un débat approfondi sur la question cruciale : « Comment lutter contre les déserts médicaux ? ». Le député communiste du Cher Nicolas Sansu, le maire PS de Blois et président régional de la fédération hospitalière de France Marc Gricourt, Sylvie Dubois en sa qualité de vice-présidente de la région Centre Val-de-Loire déléguée à la santé et à la prévention, la maire adjointe de Vierzon en charge des questions de santé Maryvonne Roux ainsi que le président de la mutuelle familiale des œuvres sociales Éric Rafael ont multiplié les échanges avec une salle pleine.

Après le traditionnel repas, marqué lui aussi par un nombre plus important de convives, la fête de l’Humanité Sologne s’est évidemment conclue en musique avec le duo Chris et Léo venu en voisin. Rendez-vous les 5 et 6 octobre 2024 pour la 9e édition.

Yannick Griveau et Nathanaël Uhl