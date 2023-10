La venue de Fabien Roussel dans les Alpes-Maritimes

Le 11 octobre, la Fédération des Alpes-Maritimes a reçu le secrétaire national pour une journée marathon faite de rencontres et de partages.

À peine arrivé, très attendu par les médias locaux, Nice Matin et France 3 , Fabien Roussel a rencontré les élus du département, notamment les deux maires communistes, de Contes et de Touët-de-l’Escarène, de la vallée des Paillons. Ce fut l’occasion, pour le député du Nord, d’interroger les élus sur la fiscalité locale et les charges qui pèsent sur les collectivités locales au moment du vote du budget. Dans un département limitrophe de l’Italie, la pression migratoire et les conditions d’accueil ont fait l’objet d’une discussion franche où certains élus ont exposé les difficultés qui se posaient à eux.

L’après-midi sera faite d’une rencontre avec des syndicalistes où les rapports entre le monde syndical et politique ont été évoqués sans tabou. Les personnes présentes, d’horizons et de syndicats différents, ont apprécié cet échange et ont souhaité qu’il puisse se renouveler plus souvent, alors que le contexte social se dégrade en raison de l’aveuglement de l’exécutif. Chaque personne a pu alerter sur la situation des territoriaux, de la santé, de la SNCF, de l’éducation… Fabien Roussel a salué le travail de l’intersyndicale dans la lutte sociale et l’a assurée du soutien, sans ingérence, du Parti.

Mais le point fort de cette journée a été le débat-rencontre de la soirée à Nice, qui a réuni plus de 600 personnes, communistes, sympathisants ou partenaires de la gauche progressiste. Ce fut l’occasion d’évoquer aussi bien des sujets locaux que nationaux, et de réaffirmer la présence du PCF dans un département entre les mains de la droite réactionnaire ou de l’extrême droite. Très vite une interaction s’est installée, et les échanges ont été ponctués d’applaudissements nourris de la part d’un public conquis. Les militants n’ont pas boudé leur plaisir et chacun a pu partir avec un selfie, un livre dédicacé... Ce moment chaleureux et cette énergie positive sont essentiels pour faire vivre la camaraderie au sein du Parti.

À l’issue de la journée, les militants, les élus ont salué la qualité des échanges et la disponibilité de Fabien Roussel, dont la personnalité est un atout considérable pour la visibilité du Parti. Ce fut aussi, pour la nouvelle direction de la Fédération maralpine et son secrétaire départemental, Julien Picot, l’occasion de se féliciter de la nouvelle dynamique du PCF dans le département, de l’engagement et de l’enthousiasme de ses militants. Cette journée et le travail formidable fourni par tous les militants sont une belle perspective pour la reconstruction.

C’est donc avec optimisme que les communistes maralpins envisagent les campagnes futures, la reconquête de tous les territoires et l’électorat des classes populaires, en particulier pour construire l’espoir des Jours heureux. µ

Julien Picot et Cécile Hamon