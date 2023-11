Le Marché de Noël solidaire de la fédération de Gironde du PCF, ou conjuguer action politique et solidarité

Marché de Noël (hum !), mais solidaire (oui).

La tradition des marchés de Noël est ancrée dans le paysage populaire ; mais si elle permet de se projeter vers ce moment festif de fin d’année, la réalité économique et sociale s’invite souvent pour freiner les ardeurs : crise du pouvoir d’achat oblige. Les associations solidaires ne manquent pas de tirer la sonnette d’alarme depuis des années, et elles aussi souffrent.

Alors, que peuvent proposer les communistes dans ce contexte ?

Ce dernier week-end de novembre, les communistes girondins organisaient ainsi la 5e édition de leur Marché de Noël solidaire dans un quartier populaire de Bègles. L’initiative, lancée en 2017 et interrompue deux ans pour cause de Covid, devient un rendez-vous annuel pour les communistes girondins qui viennent faire des emplettes (eh oui !) et refaire le monde entre amis et/ou camarades autour d’un verre, d’une assiette d’huîtres ou d’une brochette de bœuf de Bazas.

Des associations solidaires comme le Secours populaire, Artisans du monde, le Mouvement de la paix, France Palestine, Cuba Linda, Agapes de Bordeaux… ; des autodidactes dont la capacité de création est toujours étonnante, de la littérature engagée avec les amis de la Librairie de la Renaissance.

Neuf exposants en 2017… vingt cette année ; la recette connait du succès. Les ingrédients : Une visée politique avec, cette année, la pétition contre la vie chère ; un appui aux associations solidaires qui leur permet d’exposer ; une équipe de militants expérimentés et soudés ; et une grande envie de tout le monde de multiplier les occasions d’échanger et d’être dans l’action.

On a beaucoup parlé politique à l’espace restauration avec, au menu, la Palestine bien sûr, mais aussi Cuba, rassemblement, changement de société... On a beaucoup parlé politique aussi avec les exposants qui vivent la situation des plus défavorisés (le panier moyen de cette année étant très affecté) et la crise du bénévolat.

Un rendez-vous qui va s’ancrer progressivement dans le quartier.

Article publié dans CommunisteS, numéro 974 du 29 novembre 2023.