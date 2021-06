Le MJCF diffuse les matchs de l’euro

L’accès aux sports et à la culture sont trop souvent perçus comme secondaires. Ce sont pourtant des activités essentielles dans la construction et l'épanouissement des individus. Le sport et la culture ne se contentent pas d'inculquer des performances, elles sont au cœur de l'épanouissement des jeunes. Apprendre à se connaître, se réaliser, faire naître des vocations, avoir une activité physique, l’apprentissage de l'altérité, de son corps mais aussi de valeurs et une culture… Les vertus semblent infinies et sont essentielles dans la construction de chaque jeune.