Le parler patron - Le billet de Gérard Streiff

Dans Le Figaro Économie de ce jour (16/1), un patron (d’Havea) parle de ses projets : il a institué « une task force », il vise « une croissance incrémentale », certains de ses collaborateurs sont « chargés de sourcer », d’autres sont « au sein de la Centrale Activation Team » ; généralement ils font « beaucoup de test&learn », pour « monitorer en continu » ; enfin « il challenge beaucoup les idées pour être sûr que l’exécution soit carrée ». Un moment, il passe carrément à l’anglais « It’s not about ideas ». Enfin, preuve que chez lui y a pas de privilèges : ils sont tous en « open space » et lui-même « travaille autour d’une table » avec les autres. Incredible! A very democratic leader, non ?

Gérard Streiff