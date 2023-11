Le Plan climat Empreinte 2050 – Un projet de  société bousculant les logiques capitalistes !

Ce 6 novembre2023 marquera sans doute la mémoire des militants du PCF de façon durable, peut-être avons-nous vécu un moment historique. Pour la première fois, un parti politique présentait un plan climat devant 300 personnes, sous la coupole dessinée par Oscar Niemeyer, avec une retransmission vidéo en direct, détaillant son action politique sur une période de trente ans, afin de respecter la neutralité carbone en France conformément aux accords de Paris de la COP21.

C’est un document de 120 pages qui a aussi été remis à la presse, aux personnalités présentes et aux militants, en présence de Fabien Roussel et Léon Desfontaines, notre tête de liste aux européennes.

Ce document synthétise les résultats de la simulation réalisée par un jeune ingénieur, Victor Leny, et une équipe de scientifiques, d’économistes et de climatologues issus de la commission Écologie du PCF et de la revue Progressistes. Un travail couvrant les secteurs du transport, du bâtiment, de l’industrie, de l’agriculture, tenant compte de nos puits de carbone (la capacité de nos sols et forêts à absorber le CO2). Cette simulation numérique s’est faite au service d’hypothèses forcément politique sur nos besoins actuels et futurs dans la mobilité, l’habitat, nos modes de consommation en général. Tout cela a été chiffré précisément en se basant sur des données à la source. Si on était habitués à de tels travaux de cette ampleur de la part de grands organismes de l’État, d’associations spécialisées et d’entreprises comme RTE, EDF, l’Ademe, le Shift Project ou SLC, aucun parti politique ne s’était livré encore à un tel exercice !

Le plan climat Empreinte 2050 traite tout le mix énergétique, pas seulement l’électricité, et tous les secteurs, en incluant un volet important sur les moyens financiers et les pouvoirs politiques à se donner : place du service public, de l’emploi, de la formation, de la recherche, les moyens pour la réindustrialisation. C’est donc un véritable programme politique bousculant les logiques capitalistes actuelles et un projet de société qui s’est dessiné ce soir-là sur une perspective de 30 ans, mais décrivant un processus qui se fera à partir des territoires, avec les salariés, soit tout le contraire de la planification technocratique du gouvernement actuel.

Dans la salle, les personnalités scientifiques tour à tour exprimeront leur intérêt face à la qualité et l’ampleur du projet, et leur surprise d’un tel travail, surtout émanant d’un parti politique. Les syndicats, les associations, les think tanks présents exprimant leur souhait de collaborer pour un enrichissement du plan.

Ce 6 novembre n’est donc pas un point d’arrivée mais le point de départ d’une large concertation, d’abord à l’intérieur du PCF en continuant le travail entamé avec les commissions thématiques qui ont contribué au plan, en organisant partout dans les territoires des débats et des présentations du plan (écrire à [email protected] pour vous aider à organiser), mais plus largement en direction de l’ensemble des acteurs de la société : syndicats, associations, personnalités scientifiques, instituts publics, etc. Ainsi chaque année, nous serons amenés à réviser notre plan en fonction d’éventuelles avancées scientifiques et techniques ou de l’évolution des besoins. Empreinte2050, c’est la lutte contre le réchauffement climatique, avec les jours heureux !

Amar Bellal

(Photo avec Léon en illustration : Une très belle image venant de Madrid @_EuropeanForum à Madrid : rencontre entre Léon Desfontaines et Walter Baier, président du PGE. Des rencontres qui sont l’occasion de discussions autour des enjeux énergétiques et du #climat et partager le plan du @PCF #empreinte2050 pour de futurs échanges en #europe)