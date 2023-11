Les communistes investissent les sujets de sécurité !

Voitures calcinées, point de deal et montée de l’insécurité ne sont plus l’apanage des grands centres urbains. Avec la récurrence de ce type d’événements, c’est la vie quotidienne de tout à chacun qui est bouleversée et la tranquillité de tous qui est contestée. Les communistes de Fougères ont donc décidé de prendre le sujet à bras-le-corps, sans raccourcis ni populisme, avec la volonté farouche de construire des réponses concrètes avec les habitants et forces vives du territoire, comme l’a souligné Benoit Montabone, animateur local du Parti.

Une réunion publique sur cette thématique, longtemps désertée à gauche, s’est donc tenue dans la poursuite des propositions formulées il y a quelques semaines encore par la section locale ; éclairage public, renforts de police nationale, réactivation du conseil local de prévention... L’occasion pour les communistes du territoire comme pour Robin Salecroix, membre de la direction nationale en charge des sujets de sécurité, d’aborder ces grands enjeux et décliner les réponses de notre organisation.

Choc d’embauche de policiers, gendarmes, douaniers, refonte de la doctrine et de l’organisation des services de sécurité, approche globale alliant politique de prévention, investigation, répression et réinsertion… Les sujets à investir ne manquent pas. Par exemple, dans un pays disposant de la première zone économique exclusive maritime mondiale, la question du contrôle des flux de marchandises entrants est un enjeu stratégique. Tandis que ce sont 17 000 agents qui peuplent les rangs des douaniers en France, en Allemagne et à titre de comparaison leurs effectifs frôlent les 50 000. Une illustration supplémentaire de la casse organisée d’un service public clef à l’heure pourtant de mutations profondes de la criminalité et de la croissance exponentielle du trafic d’armes et de drogues.

Face à ces fléaux, les communistes préconisent des réponses globales et systémiques mettant au cœur une meilleure dotation en moyens humains et financiers, tout comme les thèmes de santé publique dans un contexte où l’État faillit sur le volet de la lutte contre l’insécurité comme de la prévention. Le fatalisme peut et doit être combattu, en réinvestissant ces enjeux tout en construisant des solutions inspirées des experts de terrain, en combattant sans relâche aussi les velléités de déport sur les collectivités et le secteur privé.

Autant d’aspects évoqués dans une salle comble où chacune et chacun a pu constater le chemin restant à parcourir après des années de casse de nos services publics. Fondements indispensables, nous le savons, d’une politique progressiste dans le domaine.

Robin Salecroix

membre du CN

Article publié dans CommunisteS, numéro 974 du 29 novembre 2023.