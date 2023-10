Les jeunes communistes en campagne pour la dignité au travail

La direction nationale du MJCF s’est réunie le week-end dernier. Retrouvez ici des extraits de la résolution d’actualité adoptée.

Rentrée scolaire

La rentrée des classes a mis en lumière une fois de plus les défaillances structurelles du système éducatif français. Malgré les annonces et les mensonges du gouvernement, l’absence de recrutement sous statut de professeurs et de personnels éducatifs empêche les écoles, collèges et lycées d’accomplir leur mission de service public. Il manquait au moins un enseignant dans la moitié des collèges et lycées à la rentrée. Cette situation est le fruit d’un sous-investissement dans l’Éducation nationale, ainsi que d’un manque d’attractivité du métier dû aux bas salaires des enseignants.

Ces carences dans le service public ne toucheront pas les jeunes de la même manière et relèvent d’une offensive de classe. Ce sont les jeunes issus des classes populaires qui payeront le prix fort de cours supprimés et de professeurs non remplacés. Ce faisant, le gouvernement effectue un véritable appel d’air vers l’enseignement et les officines de soutiens scolaires privés. Avec cette politique d’austérité se dessine donc les contours d’une école à deux vitesses, dans laquelle les classes populaires bénéficieront d’un « minimum vital » dans un service public toujours plus dégradé.

Changement de calendrier du bac

La rentrée a été marquée par l’annonce du changement du calendrier du baccalauréat, avec des épreuves de spécialités organisées non plus en mars mais en juin. Cette décision est un véritable camouflet pour le gouvernement. Elle montre qu’il est possible d’engranger des victoires et que, même après cinq ans, la réforme du baccalauréat est très fragile et peut être battue.

C’est donc sur un retrait total de la réforme et la suppression de Parcoursup que le MJCF ira militer dans les lycées. Au-delà, ce point gagné face au gouvernement doit nous servir d’appui dans notre combat contre la réforme des lycées professionnels : le gouvernement a reculé une fois, il peut le faire encore.

Les priorités du MJCF pour les mois à venir

Le Mouvement jeunes communistes de France souhaite ouvrir une grande bataille sur la question du travail jusqu’à la fin de l’année. Alors que la répression s’abat sur des dirigeants syndicaux, que les salaires stagnent et que les prix s’envolent, nous voulons faire de la question de la dignité au travail l’enjeu central de la période.

Nous voulons imposer trois grandes revendications dans le débat public : des hausses de salaires généralisées, la suppression des contrats précaires et tous les dispositifs de sous-emplois spécifiques à la jeunesse, et la création d’emplois pour les jeunes qui soient utiles à la société

Nous multiplierons partout sur le territoire des actions coups de poing, conférences, soirées de soutiens à des luttes afin de visibiliser cette question. Nationalement, une grande action sera organisée.