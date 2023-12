Les Jeunes communistes à l’offensive sur le lycée professionnel

Réuni en Conseil national les 2 et 3 décembre, le MJCF a décidé d’une grande campagne contre la réforme du baccalauréat professionnel à partir du mois de janvier.

“Pour apprendre un métier, pas se faire exploiter”

Premier objectif pour l’organisation communiste : aller à la rencontre des lycéennes et lycéens de la voie professionnelle. « C’est un public qui est souvent éloigné de la vie politique et des mobilisations sociales », explique Assan Lakehoul, secrétaire général du MJCF, qui explique vouloir « parler à toutes les jeunesses ». « Nous voulons donc aller leur parler, discuter avec eux de la réforme, car elle est aujourd’hui très peu connue, et les mensonges du gouvernement n’aident pas à y voir clair. »

Les Jeunes communistes mettent en avant deux aspects de la réforme qu’ils souhaitent particulièrement combattre. « Le premier, c’est la logique d’augmentation du nombre d’heures de stages en fin d’année de terminale », explique Salomé, coresponsable de cette campagne. « Pensés par le gouvernement, ces stages ne sont que du travail gratuit ou quasi gratuit, qui visent à exploiter les lycéennes et non pas les former. Nous voulons un cadrage très strict de ces stages, pour qu’ils ne soient plus utilisés par des patrons pour organiser le travail des mineurs », ajoute la dirigeante. Corollaire de cette augmentation du temps en entreprise, le MJCF dénonce aussi la baisse annoncée de presque 100 heures d’enseignements professionnels. Pour Léo Garcia, en charge aussi de la campagne, « d’un côté, on augmente le nombre d’heures de stages et, de l’autre, on supprime des heures d’enseignement professionnel ! Alors que le but du bac pro est d’apprendre un métier, cette réforme est construite sur une vision patronale et de court terme qui vise à mettre les jeunes au travail plutôt que de les former. »

Des comités de défense des lycées professionnels dans toute la France

Depuis la rentrée déjà, les Jeunes communistes militent dans les lycées professionnels, comme c’est le cas à Angers. « Nous essayons d’y aller une fois par semaine. L’accueil est plutôt bon, et les lycéens sont ravis que des organisations politiques s’intéressent à eux », illustre Maxence Garnier-Le Minor, la responsable des Jeunes communistes du Maine-et-Loire.

L’objectif est d’élargir cette dynamique à tout le mouvement en constituant partout en France des Comités de défense des lycées professionnels. Pour Assan Lakehoul, le but est de « créer des groupes d’actions sur les lycées pros, ouverts à tous, les plus larges possibles. On y discutera de la réforme du lycée, bien sûr, mais aussi des difficultés que rencontrent les lycéens au quotidien. C’est notre conception de la politique. » Le Conseil national du mouvement espère faire de ces comités des structures capables d’organiser des mobilisations d’ampleur pour lutter contre la réforme du baccalauréat professionnel.

Si toutes ces initiatives se déploieront à partir du mois de janvier, le Mouvement compte bien agir d’ici là. Un premier rendez-vous est d’ores et déjà donné le 12 décembre à l’occasion de la journée d’action de l’intersyndicale lycée professionnel à laquelle le MJCF appelle à participer.

Léo Garcia

Article publié dans CommunisteS, numéro 976, du 13 décembre 2023.