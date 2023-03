Les Jeux olympiques doivent être accessibles !

Les Jeux olympiques de Paris 2024 approchent à grands pas. Pour que ces Jeux soient réussis, ils devront être une grande fête populaire accessible à toutes et à tous. Alors que le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’été de 2024 avait promis une billetterie accessible, force est de constater que nous sommes loin du compte.

Pour accéder à la billetterie, un système de tirage au sort permet aux sélectionnés d’accéder aux places petit à petit. Alors que le tirage au sort continue, presque la totalité des places à 24 € n’est plus disponible. Le système de pack (obligation d’achat d’au moins 3 places) fait monter la note à plus de 200 € minimum par personne. Certaines places vont même jusqu’à 690 € l’unité. Par ailleurs, l’accès à plus de 15 disciplines n’est plus possible, rendant caduque la possibilité de découverte de nombreux sports.

La joie d’avoir été tiré au sort laisse très vite place au désenchantement total à la vue des tarifs affichés par la billetterie.

Nous avons fait l’expérience en ne prenant que les billets les moins chers, pour 3 disciplines et pour deux personnes, notre panier s’élevait à plus de 500 € ! Qui et surtout quels jeunes peuvent se permettre ça honnêtement ?

L’accès aux Jeux olympiques ne doit pas être réservé à une minorité. De nombreux jeunes sont aujourd’hui privés des Jeux à cause des tarifs. Les JO sont pourtant un moment de découverte, où des vocations et des rêves peuvent naître chez beaucoup d’entre nous. Nous connaissons les nombreuses plus-values de la pratique sportive. Empêcher une grande partie de la jeunesse d’accéder aux Jeux olympiques serait une faute politique.

Les jeunes ne doivent pas être privés de JO. Celles et ceux qui pratiquent le sport ne doivent pas être privés de JO.

Le MJCF demande à Sarah El Haïry, secrétaire d’État chargée de la Jeunesse, et à Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, d’intervenir auprès du Comité d’Organisation des Jeux olympiques et paralympiques pour garantir des places accessibles, voir gratuites à de nombreux jeunes, en partenariat avec les services municipaux, les fédérations sportives, les clubs de sport, les associations et organisations de jeunesse.

Léna Raud