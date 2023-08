Les libertés du Parti communiste du Venezuela doivent être respectées (PCF)

C'est avec préoccupation que le Parti communiste français (PCF) a pris connaissance de la décision du Tribunal suprême de justice (TSJ) de la République bolivarienne du Venezuela, en date du 11 août 2023, mettant sous tutelle le Parti communiste du Venezuela (PCV) et nommant une direction « ad hoc », hors des cadres démocratiques internes de cette organisation, notamment de son XVIe congrès national de novembre 2022.

Le PCF exprime sa solidarité envers le PCV, parti qui, tout au long de son histoire et aujourd'hui encore, a toujours lutté en défense des droits et intérêts des travailleuses et travailleurs et de la souveraineté du Venezuela. Il salue en particulier la lutte déterminée du PCV pour la levée immédiate des mesures impérialistes illégales qui visent à asphyxier le Venezuela, provoquant d'immenses souffrances dans la population.

Les différences politiques ne peuvent conduire à la remise en cause des libertés démocratiques et constitutionnelles des partis et organisations politiques et sociales qui agissent dans le cadre légal, comme cela est le cas du PCV. C'est pourquoi le PCF appelle le TSJ à revenir sur sa décision et que soient assurées toutes les garanties pour l'activité du PCV.

Parti communiste français,

Paris, le 24 août 2023.