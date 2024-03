Les Yvelines avec Cuba

Lors de son 39e Congrès, fidèle à ses traditions internationalistes, le Parti communiste a lancé une large campagne politique et de solidarité pour Cuba, avec les associations, les élus et les syndicats.

La commission internationale de la fédération des Yvelines a organisé une conférence-débat pour Cuba le 12 mars à Trappes avec André Chassaigne, président du groupe communiste GDR et de l’association des parlementaires amis de Cuba à l’Assemblée nationale.

À cette soirée, pas loin de 90 personnes, ainsi que Cuba Si, Cuba Linda, Cuba coopération et la CGT, se sont retrouvées pour débattre ; ce fut un beau succès.

Nous avons eu le témoignage très intéressant et émouvant d’une jeune femme cubaine résidant en France, dont la famille vit toujours à Cuba.

Ce peuple digne et courageux est menacé, même s’il résiste depuis 65 ans à l’impérialisme étatsunien. Ce blocus illégal injuste et criminel implique que les Cubains n’ont plus les moyens économiques de survivre. De plus, l’inscription injustifiée, par les États-Unis, de Cuba sur la liste des États finançant le terrorisme rajoute de la souffrance au peuple cubain, et ferme aussi tous les recours possibles aux emprunts financiers à Cuba. C’est inacceptable !

Au travers de son livre Cuba, une étoile dans la nuit, André Chassaigne nous fait prendre conscience de la dure réalité cubaine au quotidien et des ravages du blocus qui touche tous les secteurs de la société cubaine (économique, commercial, sanitaires, agro-alimentaire). L’objectif des États-Unis est clair : éliminer toute idée de communisme dans le monde.

André insiste dans son livre sur la nécessité de développer des partenariats économiques avec les entreprises françaises. Il doit rencontrer le ministre de l’Économie pour que la France, via l’Agence française de développement, apporte son soutien à Cuba. Il plaide pour un appel à la solidarité politique et économique et à la non-ingérence d’une puissance étrangère sur une autre.

La réalité cubaine est bien différente de la propagande libérale qui la discrédite en permanence : Non, Cuba n’est pas une dictature ! Ce peuple digne mérite tout notre respect et notre soutien.

Le livre d’André Chassaigne Cuba une étoile dans la nuit est à mettre dans toutes les mains de celles et ceux qui veulent comprendre et agir.

Viva Cuba ! Hasta la victoria siempre !

La commission internationale de la fédération des Yvelines

Article publié dans CommunisteS, n°989, 27 mars 2024.